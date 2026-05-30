HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Suheyn Cipriani destapa la gran ayuda que recibió de Jessica Newton tras perderlo todo y no poder pagar el parto de su hijo

Suheyn Cipriani recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y reveló el apoyo que recibió de Jessica Newton cuando enfrentaba una crisis económica que le impedía cubrir los gastos de su parto.

Suheyn Cipriani quedó en el séptimo lugar del Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Suheyn Cipriani quedó en el séptimo lugar del Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Suheyn Cipriani sorprendió al compartir detalles de una etapa marcada por la incertidumbre económica durante la pandemia. La modelo peruana relató que atravesó una situación límite luego de que los negocios vinculados a la familia del padre de su hijo quebraran, dejándola sin recursos para afrontar gastos esenciales, incluido el nacimiento de su bebé.

En medio de ese complicado escenario, la influencer aseguró que recibió el respaldo de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien se comunicó con ella para ofrecerle alternativas que le permitieran generar ingresos y cubrir los costos médicos.

PUEDES VER: Miss Grand International All Stars 2026: a qué hora y dónde ver a Suheyn Cipriani

lr.pe

Suheyn Cipriani revela el gran gesto que Jessica Newton tuvo con ella

Durante una reciente conversación, Suheyn Cipriani recordó cómo cambió su situación cuando recibió una llamada inesperada de Jessica Newton. Según explicó, la crisis económica provocada por la pandemia golpeó severamente a su entorno familiar, hasta el punto de no contar con dinero para asumir los gastos relacionados con el parto.

“En pandemia quebraron los negocios de la familia del papá de mi hijo y nos quedamos en la calle. No tenía cómo pagar el parto”, relató la modelo al recordar aquel episodio que marcó su vida personal.

La representante nacional en el Miss Grand International All Stars 2026 destacó que la directora del Miss Perú no solo le brindó palabras de apoyo, sino que le planteó acciones concretas para enfrentar la emergencia financiera. De acuerdo con su versión, Newton le sugirió aprovechar el alcance de las plataformas digitales del certamen para promocionar paquetes publicitarios que le permitieran obtener recursos económicos.

“Ella supo que estaba pasando un mal momento y decidió ayudarme”, sostuvo la modelo, quien también aprovechó la conversación para destacar el vínculo que mantiene con Jessica Newton desde hace aproximadamente siete años.

PUEDES VER: ¡Arriba Perú! Suheyn Cipriani feliz de quedar en el segundo lugar del Miss Grand International All Stars 2026: "Es un trabajo en conjunto"

lr.pe

Suheyn Cipriani quedó entre las 7 primeras en el Miss Grand International All Stars 2026

Las declaraciones de Suheyn Cipriani se dieron días antes de su participación en el Miss Grand International All Stars 2026, certamen en el que figuraba entre las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la corona.

La representante peruana destacó durante las etapas preliminares de la competencia y consiguió una importante respuesta del público, ubicándose en el segundo lugar de las votaciones realizadas por los seguidores. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado.

La gala decisiva se realizó el 30 de mayo en Tailandia, donde se definió a las finalistas del concurso internacional. Aunque llegó con altas expectativas y respaldo de los fanáticos, Suheyn Cipriani no logró ingresar al grupo de las cinco mejores participantes.

Pese a su eliminación, la participación de la exconductora de 'Esto sí es amor' fue una de las más comentadas entre los seguidores del certamen, quienes reconocieron su desempeño a lo largo de la competencia y el lugar alcanzado entre las siete mejores candidatas del concurso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, triunfó en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 con potente discurso

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, triunfó en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 con potente discurso

LEER MÁS
¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

LEER MÁS
Miss Grand International All Stars 2026: a qué hora y dónde ver a Suheyn Cipriani

Miss Grand International All Stars 2026: a qué hora y dónde ver a Suheyn Cipriani

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermana de Patricio Parodi deja en shock al cobrar cerca de 200 dólares en asesorías y se defiende: "No creo que cobre caro"

Hermana de Patricio Parodi deja en shock al cobrar cerca de 200 dólares en asesorías y se defiende: "No creo que cobre caro"

LEER MÁS
Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

LEER MÁS
Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

LEER MÁS
Empresario Rafael Fernández impacta con fuerte advertencia a Christian Domínguez por boda con su exposa, Karla Tarazona: “Con una mano en el abogado”

Empresario Rafael Fernández impacta con fuerte advertencia a Christian Domínguez por boda con su exposa, Karla Tarazona: “Con una mano en el abogado”

LEER MÁS
Yahaira Plasencia conmovida por la muerte de su abogado Iván Paredes y le dedica sentido mensaje: "Mis condolencias"

Yahaira Plasencia conmovida por la muerte de su abogado Iván Paredes y le dedica sentido mensaje: "Mis condolencias"

LEER MÁS
Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025