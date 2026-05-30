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Suheyn Cipriani sorprendió al compartir detalles de una etapa marcada por la incertidumbre económica durante la pandemia. La modelo peruana relató que atravesó una situación límite luego de que los negocios vinculados a la familia del padre de su hijo quebraran, dejándola sin recursos para afrontar gastos esenciales, incluido el nacimiento de su bebé.

En medio de ese complicado escenario, la influencer aseguró que recibió el respaldo de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien se comunicó con ella para ofrecerle alternativas que le permitieran generar ingresos y cubrir los costos médicos.

Suheyn Cipriani revela el gran gesto que Jessica Newton tuvo con ella

Durante una reciente conversación, Suheyn Cipriani recordó cómo cambió su situación cuando recibió una llamada inesperada de Jessica Newton. Según explicó, la crisis económica provocada por la pandemia golpeó severamente a su entorno familiar, hasta el punto de no contar con dinero para asumir los gastos relacionados con el parto.

“En pandemia quebraron los negocios de la familia del papá de mi hijo y nos quedamos en la calle. No tenía cómo pagar el parto”, relató la modelo al recordar aquel episodio que marcó su vida personal.

La representante nacional en el Miss Grand International All Stars 2026 destacó que la directora del Miss Perú no solo le brindó palabras de apoyo, sino que le planteó acciones concretas para enfrentar la emergencia financiera. De acuerdo con su versión, Newton le sugirió aprovechar el alcance de las plataformas digitales del certamen para promocionar paquetes publicitarios que le permitieran obtener recursos económicos.

“Ella supo que estaba pasando un mal momento y decidió ayudarme”, sostuvo la modelo, quien también aprovechó la conversación para destacar el vínculo que mantiene con Jessica Newton desde hace aproximadamente siete años.

Suheyn Cipriani quedó entre las 7 primeras en el Miss Grand International All Stars 2026

Las declaraciones de Suheyn Cipriani se dieron días antes de su participación en el Miss Grand International All Stars 2026, certamen en el que figuraba entre las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la corona.

La representante peruana destacó durante las etapas preliminares de la competencia y consiguió una importante respuesta del público, ubicándose en el segundo lugar de las votaciones realizadas por los seguidores. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado.

La gala decisiva se realizó el 30 de mayo en Tailandia, donde se definió a las finalistas del concurso internacional. Aunque llegó con altas expectativas y respaldo de los fanáticos, Suheyn Cipriani no logró ingresar al grupo de las cinco mejores participantes.

Pese a su eliminación, la participación de la exconductora de 'Esto sí es amor' fue una de las más comentadas entre los seguidores del certamen, quienes reconocieron su desempeño a lo largo de la competencia y el lugar alcanzado entre las siete mejores candidatas del concurso.