Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

La modelo argentina Yamila Pïñero hizo el anuncio oficial en su Instagram, y sus seguidores le demostraron su sorpresa y cariño. 

Yamila Piñero pasó por 'Combate' y 'El gran show' de Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Yamila Piñero pasó por 'Combate' y 'El gran show' de Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

“¡Quiero compartir esta locura!” comenzó escribiendo Yamila Piñero, la famosa exintegrante de ‘Combate’, al anunciar su matrimonio con un misterioso galán, quien no quiso exponer su rostro. La argentina de 34 años reapareció en redes sociales después de varios meses para compartir esta noticia, que desató gran revuelo entre sus seguidores.

A través de Instagram, la modelo que fue vinculada con el exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yañez y Ernesto Jiménez, publicó una foto abrazando a su pareja, confirmando que está próxima a dar el siguiente paso en su vida sentimental.

Yamila Piñero confirma su boda con su pareja

“Hay fecha”, escribió Yamila Piñero, acompañando su mensaje con emojis de corazón y anillo, y continuó. “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida!! Una historia que venimos escribiendo hace mucho tiempo (mucho realmente) tiene fecha. Pablo es mi co protagonista en este cuento, es de esos por los que agradeces todos los días, incomparable e inmejorable”, escribió la argentina, anunciando su boda, aunque sin revelar por el momento la fecha ni el lugar.

La publicación generó un sinfín de comentarios de sorpresa y cariño hacia la exchica reality, quien es muy recordada en Perú por haber sido una de las combatientes más mediáticas.

Tras su pasó por el programa de ATV, la rubia se alejó definitivamente del mundo televisivo y compartía regularmente su vida privada, como en eventos o días de playa con sus amistades.

¿A qué se dedica Yamila Piñero y por qué fue tan popular?

En una entrevista anterior, Yamile Piñero aseguró que, tras dejar ‘Combate’, viajó a Argentina para dedicarse de lleno a la empresa que dirige junto a su madre. Se trata de una organización que brinda transporte a personas con discapacidades diferentes y que llevaba funcionando más de 10 años en su país.

La modelo llegó al Perú por primera vez tras ganar fama como conejita de playboy. Posteriormente, arribó al país para participar en ‘El gran show’ de América TV, lo que la llevó a integrar las filas de ‘Combate’ y disparar su popularidad. También formó parte de ‘Las chicas doradas’ de Mauricio Diez Canseco, donde compartió elenco con Leslie Shaw y Sheyla Rojas.   

