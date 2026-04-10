Katy Jara estuvo de cumpleaños recientemente y expresó su felicidad en redes sociales, agradeciendo a Dios por cumplir un año más de vida. La excantante de cumbia, quien en el pasado protagonizó ampays y que desde hace buen tiempo sorprendió al anunciar su conversión al cristianismo, decidió confesar a sus seguidores que tiene 41 años.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la revelación desató una ola de reacciones entre sus propios seguidores, quienes se mostraron sorprendidos. Muchos usuarios aseguraron que no aparentaba esa edad, mientras que otros no creyeron en su declaración, lo que generó un intenso debate en la publicación.

Katy Jara cumplió 41 años y decidió revelar su edad en redes sociales. Foto: Facebook.

Seguidores de Katy Jara dudan que la cantante tenga 41 años

Tras revelar Katy Jara que había cumplido 41 años, los seguidores de la exconductora de 'Domingos de fiesta' protagonizaron un intenso debate en la publicación. Mientras algunos aseguraban que aparenta más edad, otros afirmaban que luce más joven.

“No parece, ¿tan rápido pasan los años?”, “No aparenta esa edad, al menos te resto 20”, “Pareces una chibola”, “Pareces de 51”, “No mientas, Katy Jara, no tienes 41”, “Te ves regia”, “¿Por qué te restas años?”, fueron algunos de los comentarios en la red social de la exartista.

Katy Jara revela los negocios que maneja en Piura

Katy Jara concedió una entrevista al podcast de Christopher Gianotti, en la que explicó los negocios que mantiene en Piura, lugar donde decidió radicar junto a su esposo tras, según ella, recibir una señal de Dios. La exconductora de televisión enumeró los emprendimientos que tiene para solventar los gastos de su hogar y la crianza de sus hijos.

Contó que abrió una boutique de ropa enfocada a mujeres cristianas y a la venta de productos naturales. Además, continúa ligada a la música y ofrece recitales como ofrenda a Dios; incluso este 17 de mayo se presentará en el evento cristiano 'Gosper Fet'. A ello se le suma el negocio de su esposo, Marvin Bancayan, quien administra un estudio contable en Sechura.