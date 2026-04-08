Katy Jara responde con firmeza a usuario que cuestionó su conversión al cristianismo: “Encontré mi nuevo propósito de vida”
Katy Jara dejó atrás la cumbia y la televisión para abrazar el cristianismo a fines del 2021, sin embargo, sigue enfrentando cuestionamientos en redes sociales sobre su vocación y cambio de vida.
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Katy Jara dejó la cumbia y la televisión para convertirse al cristianismo. Desde entonces, no ha dejado de ser cuestionada en las redes sociales, ya que muchos no creen en su radical cambio de vida. A pesar de que la artista lleva varios años practicando su fe, aún hay personas que dudan de su vocación. Lejos de ignorarlos, la norteña responde a sus detractores y aprovechó la ocasión para compartirles un poderoso mensaje.
El pasado lunes 6 de abril, Katy Jara utilizó su cuenta de Facebook para compartir una foto de ella en la actualidad, donde aseguró que pronto sorprenderá a sus seguidores con “una linda sorpresa”, por lo que instó a sus fans a estar pendiente de sus redes sociales.
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Usuario increpa a Katy Jara
En dicha publicación, un usuario que se hace llamar Rayan Fos no dudó en poner en tela de juicio la conversión al cristianismo de la excumbiambera y presentadora de 'Domingos de fiesta'. “Te has hecho religiosa porque te convencieron de que hay un Dios a quien le has fallado y un infierno al que le debes tener miedo”, escribió el cibernauta.
Luego, el usuario de Facebook aseguró que Katy Jara se ha vuelto religiosa por temor a Jehová. “Por miedo haces todo lo que haces, aunque digas que no. Porque si pecas, ya estás sintiéndote culpable, crisis emocional y a correr a pedir perdón a Dios. Vives dependiendo de si Dios te rechaza o acepta. Tu valor se redujo a creencias religiosas”, añadió.
Katy Jara fue increpada por usuario de Facebook.
Katy Jara, quien hace poco reveló que perdió un bebé, aseguró que su vida ha cambiado para bien desde que cambió de rumbo. “Sigo a mi Señor Jesucristo porque lo amo y en él encontré mi nuevo propósito de vida y me hace feliz. Y si me hace feliz y plena, es más que suficiente para mí, quizás no para ti, pero vine a esta vida a ser feliz y ver feliz a los míos y a la gente que aprecio. Dios te bendiga grandemente y te ilumine”, escribió la cantante en su fanpage.
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Katy Jara revela sus negocios tras alejarse de la TV
Tras dejar la conducción de 'Domingos de fiesta' a finales de 2021, Katy Jara emprendió un camino distinto al de la televisión. La cantante de 41 años contó que abrió una boutique de ropa cristiana dirigida a mujeres. Además, complementa su labor con la venta de productos naturales y participa activamente en la música. Incluso estará cantando en el 'Gosper Fest', un evento cristiano que se llevará a cabo el 17 de mayo.
Asimismo, la trujillana explicó que la decisión de mudarse al norte del Perú junto con su esposo no fue casualidad, sino una guía espiritual que recibió en sueños. “El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura”, relató la expresentadora de televisión.