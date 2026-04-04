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Katy Jara revela a qué negocios se dedica tras dejar 'Domingos de fiesta' y mudarse a Piura: "Dios nos ha bendecido"

La exvocalista de Agua Bella contó cómo su conversión al cristianismo marcó un nuevo rumbo en su vida, alejándola de la televisión y acercándola a su vocación espiritual y familiar.

Katy Jara contó su cambio radical tras su conversión al cristianismo. Foto: composición LR/YouTube/Instagram
Katy Jara contó su cambio radical tras su conversión al cristianismo. Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Katy Jara abrió su corazón al contar cómo su conversión al cristianismo transformó su vida por completo. La cantante y exconductora de 'Domingos de fiesta' reveló en una entrevista con Christopher Gianotti para el canal de YouTube 'Gosper' que, tras dejar Lima y los escenarios, encontró nuevas oportunidades laborales y emprendió sus negocios.

“Monté una boutique de ropa cristiana para chicas que querían vestirse modestamente en realidad (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales y Dios nos ha bendecido en ese aspecto”, comentó la exintegrante de Agua Bella.

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Katy Jara sorprende al revelar sus negocios tras alejarse de la televisión

Tras dejar la conducción de 'Domingos de fiesta' a finales de 2021, Katy Jara emprendió un camino distinto al de la televisión. La cantante de 41 años explicó que la decisión de mudarse al norte del Perú junto con su esposo no fue casualidad, sino una guía espiritual que recibió en sueños. “El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura”, relató la expresentadora de televisión.

Tras dejar los escenarios, la artista contó que abrió una boutique de ropa cristiana dirigida a mujeres. Además, complementa su labor con la venta de productos naturales y participa activamente en la música. Incluso estará cantando en el 'Gosper Fest', un evento cristiano que se llevará a cabo el 17 de mayo.

Además, la excumbiambera reveló que, aunque su pareja siempre ha querido ser el proveedor, ella también desea mantenerse activa y trabajar. “De todas maneras mi esposo es de esos maridos que te quieren proveer, que no, si quieres no trabajes, no te va a faltar nada, pero yo soy de las mujeres que desde muy pequeña, además vengo de un matriarcado, mi mamá siempre ha sido la que ha liderado el hogar”, añadió.

PUEDES VER: ¿Quién es Marvin Bancayan, pareja de Katy Jara que influyó en que cambie la cumbia por el cristianismo?

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¿A qué se dedica Marvin Bancayan, esposo de Katy Jara?

Marvin Bancayan, esposo de Katy Jara, es contador de profesión y administra un estudio contable junto a su familia en Piura. La pareja destacó que, pese a los desafíos personales y laborales, han experimentado bendiciones y protección divina en su matrimonio.

La artista también contó que el padre de su hija suele acompañarla en sus presentaciones cristianas, donde tiene la oportunidad de predicar y cantar, llevando su mensaje de fe a distintas regiones del Perú.

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