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Korina Rivadeneira y Mario Hart vivirían en casas separadas tras rumores de separación: ‘Magaly TV, la firme’ muestra imágenes

Luego de que la casa que la pareja compartía en Chorrillos fue puesta en venta, imágenes de ‘Magaly TV, la firme’ evidenciarían que actualmente estarían viviendo por separado.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se habrían separado tras informe de 'Magaly TV, la firme'. Foto: composición LR/ATV/Instagram
Mario Hart y Korina Rivadeneira se habrían separado tras informe de 'Magaly TV, la firme'. Foto: composición LR/ATV/Instagram

¿Se acabó el amor? Korina Rivadeneira y Mario Hart volvieron a encender los rumores de una posible separación, luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes que evidenciarían que ya no viven juntos. Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible crisis en su relación de casi 10 años, el programa mostró un seguimiento que apunta a una distancia física entre ambos.

Por su parte, el exchico reality evitó dar mayores detalles sobre su situación sentimental con la modelo venezolana. “Nuestros temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave”, afirmó por primera vez en una entrevista en el pódcast de María Pía Copello.

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Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no vivirían juntos

Según el avance del programa de espectáculos, la conductora de televisión y el piloto de automovilismo habrían dejado de convivir. Las cámaras captaron a la exchica reality instalada junto con sus hijos en el distrito de Chorrillos, lugar donde aparentemente estaría residiendo de manera temporal o permanente.

En contraste, el popular ‘Chato atrasador’ fue visto trasladándose hacia Lurín, un destino distinto al que solía compartir con su familia. A esto se suma que el propio Mario Hart confirmó que puso a la venta su vivienda en Chorrillos. Sin embargo, negó que esta decisión esté vinculada a una crisis con su aún esposa. “Se dio la oportunidad”, explicó.

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Mario Hart no descarta posible ruptura con Korina Rivadeneira

Pese a las especulaciones, el exintegrante de 'Esto es guerra' mantiene en reserva su vida personal. En una reciente evitó profundizar en su situación sentimental. “La posición sigue siendo la misma. Nuestros temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes”, reiteró.

No obstante, dejó en claro que, más allá de cualquier circunstancia, el vínculo familiar se mantiene: “Nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”. Estas palabras, lejos de confirmar o desmentir una ruptura, han alimentado aún más la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre la pareja.

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