Tras varios días de especulaciones en redes sociales, el piloto Mario Hart decidió pronunciarse públicamente sobre la supuesta venta de su vivienda junto a Korina Rivadeneira. La controversia se originó luego de que el creador de contenido ‘Pajita’ revelara que una inmobiliaria estaría ofreciendo una lujosa casa frente al mar en Chorrillos con características que coincidían con la propiedad de la pareja, lo que rápidamente desató rumores de una posible ruptura.

Sin embargo, durante su participación este lunes 6 de abril en el podcast ‘Sin más que decir’, Hart aclaró la situación y puso fin a las especulaciones. El exchico reality confirmó que, efectivamente, la casa está en venta, pero negó tajantemente que la decisión esté relacionada con problemas en su relación, asegurando que simplemente “se dio la oportunidad” de concretar el negocio.

Mario Hart revela que su casa con Korina Rivadeneira está en venta

En su reciente aparición en el podcast ‘Sin más que decir’, Mario Hart fue enfático al explicar el verdadero motivo detrás de la venta de su vivienda junto a Korina Rivadeneira. Lejos de confirmar cualquier crisis en su relación, el piloto aseguró que la decisión responde únicamente a un tema estratégico y no a una situación personal.

“La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que lo hayamos puesto a la venta recién”, aclaró el conductor de TV, dejando en claro que la propiedad siempre estuvo contemplada como una inversión y no como una señal de problemas en su matrimonio.

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Mario Hart aclara situación con Korina Rivadeneira

El piloto también se refirió directamente a los rumores que giran en torno a su relación con Korina Rivadeneira, dejando en claro que, por ahora, su postura se mantiene firme. “La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”, expresó.

En esa línea, el piloto resaltó que el bienestar de sus hijos es su principal prioridad en este momento, por encima de cualquier especulación mediática. “Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos”, señaló, buscando transmitir calma frente a los comentarios.