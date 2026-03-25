HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     
EN VIVO

Debate presidencial en vivo: Fujimori, Nieto, Vizcarra y más | Epicentro Electoral-Réplica

Espectáculos

Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

Modelo venezolana Korina Rivadeneira fue abordada por ‘Amor y fuego’ y aclaró si acabó o no su relación de casi diez años con Mario Hart.

Korina Rivadeneira y Mario Hart iniciaron su relación en 2017. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Korina Rivadeneira y Mario Hart iniciaron su relación en 2017. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.

Korina Rivadeneira fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para aclarar sobre los fuertes rumores de separación entre ella y Mario Hart, padre de sus dos hijos. La modelo venezolana se mostró de buen semblante ante la reportera, pero en un inicio se mostró reacia a dar declaraciones.

“Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. La verdad es que nuestros temas familiares de un tiempo para acá hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos”, señaló la conductora de televisión, quien luego se animó a dar más detalles.

PUEDES VER: ¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de separación con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

lr.pe

Korina Rivadeneira aclara que siempre hubo especulaciones en su relación con Mario Hart

Ante la insistencia de la reportera, quien le consultó si la presunta ruptura con Mario Hart es verdadera, la venezolana Korina Rivadeneira aclaró que, a lo largo de su relación, que está por cumplir 10 años con el piloto, siempre han existido los rumores. “Especulaciones ha habido durante toda nuestra relación sobre cualquier tipo de cosas, y la mayoría de las veces no han sido ciertas”, compartió.

Además, sostuvo que, en caso de tener que comunicar alguna información sobre su vida personal, lo harán a través de sus redes sociales y no ante los medios de comunicación. “Si hay algo que debemos contar sobre nuestra vida privada, será a través de nuestras propias redes sociales”, contó.

Sobre el motivo por el que ya no comparte fotos junto a Mario Hart en redes, donde antes solían derrochar amor casi a diario, Korina Rivadeneira respondió: “De hecho, yo no publico casi nada personal hace mucho. Muy pocas cosas, lo hago con los niños y de trabajo”, explicó.  

PUEDES VER: Korina Rivadeneira se va de vacaciones fuera del país con Mario Hart y sus hijos tras dejar conducción de ‘Desvelados’

lr.pe
Notas relacionadas
¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de separación con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de separación con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira respalda a EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Está atacando el cartel terrorista más grande de la historia"

Korina Rivadeneira respalda a EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Está atacando el cartel terrorista más grande de la historia"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira se va de vacaciones fuera del país con Mario Hart y sus hijos tras dejar conducción de ‘Desvelados’

Korina Rivadeneira se va de vacaciones fuera del país con Mario Hart y sus hijos tras dejar conducción de ‘Desvelados’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López impacta al confesar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

Pamela López impacta al confesar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

LEER MÁS
Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia por fuerte infección y que "entró en coma" por unos minutos, asegura su manager

Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia por fuerte infección y que "entró en coma" por unos minutos, asegura su manager

LEER MÁS
Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez tras descubrir todo lo que pasó en la despedida de Said Palao en Colombia

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez tras descubrir todo lo que pasó en la despedida de Said Palao en Colombia

LEER MÁS
Miguel Trauco y su expareja son ampayados en discoteca de Tarapoto pese a denuncia por abuso sexual contra el futbolista

Miguel Trauco y su expareja son ampayados en discoteca de Tarapoto pese a denuncia por abuso sexual contra el futbolista

LEER MÁS
Magaly Medina insta a Onelia Molina a revelar todo a Alejandra Baigorria sobre ampay de Said Palao: "Sabes bastante, hazle un favor"

Magaly Medina insta a Onelia Molina a revelar todo a Alejandra Baigorria sobre ampay de Said Palao: "Sabes bastante, hazle un favor"

LEER MÁS
¡Nuevo amor! Jonathan Maicelo es ampayado besándose con exconductora de televisión en discoteca

¡Nuevo amor! Jonathan Maicelo es ampayado besándose con exconductora de televisión en discoteca

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Víctimas y deudos de fallecidos en protestas rechazan elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación

Perú en emergencia por lluvias: 106 muertos, 189 heridos y 790 centros de salud afectados, reporta COE Salud

Debate presidencial 25 de marzo: con Keiko y Nieto, estos son los 12 candidatos que se presentan hoy

Espectáculos

Samahara Lobatón comete infidencia y desliza que Jesús Barco sería el nuevo integrante de 'La granja VIP'

Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

Jimmy Santy califica a 'Yo soy' de "programa basura" y señala que perjudica a los artistas jóvenes: "Los desvían del camino que debería ser"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 25 de marzo: con Keiko y Nieto, estos son los 12 candidatos que se presentan hoy

Debate presidencial: a qué hora empieza y qué candidatos se presentan hoy, 25 de marzo

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto: a qué hora inicia y dónde ver el debate presidencial 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025