Korina Rivadeneira fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para aclarar sobre los fuertes rumores de separación entre ella y Mario Hart, padre de sus dos hijos. La modelo venezolana se mostró de buen semblante ante la reportera, pero en un inicio se mostró reacia a dar declaraciones.

“Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. La verdad es que nuestros temas familiares de un tiempo para acá hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos”, señaló la conductora de televisión, quien luego se animó a dar más detalles.

Korina Rivadeneira aclara que siempre hubo especulaciones en su relación con Mario Hart

Ante la insistencia de la reportera, quien le consultó si la presunta ruptura con Mario Hart es verdadera, la venezolana Korina Rivadeneira aclaró que, a lo largo de su relación, que está por cumplir 10 años con el piloto, siempre han existido los rumores. “Especulaciones ha habido durante toda nuestra relación sobre cualquier tipo de cosas, y la mayoría de las veces no han sido ciertas”, compartió.

Además, sostuvo que, en caso de tener que comunicar alguna información sobre su vida personal, lo harán a través de sus redes sociales y no ante los medios de comunicación. “Si hay algo que debemos contar sobre nuestra vida privada, será a través de nuestras propias redes sociales”, contó.

Sobre el motivo por el que ya no comparte fotos junto a Mario Hart en redes, donde antes solían derrochar amor casi a diario, Korina Rivadeneira respondió: “De hecho, yo no publico casi nada personal hace mucho. Muy pocas cosas, lo hago con los niños y de trabajo”, explicó.