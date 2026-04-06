HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Mesías Guevara en vivo y Chema Salcedo en el recuerdo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Mario Hart rompe su silencio y no descarta final de su matrimonio con Korina Rivadeneira tras fuertes rumores: "La realidad es esa"

¡Lo contó todo! Mario Hart se sinceró y reveló la situación real que está atravesando su relación con la modelo venezolana Korina Rivadeneira. El exchico reality afirmó que en su momento, comunicarán la decisión que tomen sobre su matrimonio a sus seguidores.

Mario Hart y Korina Rivadeneira afrontarían dura crisis en su matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Mario Hart y Korina Rivadeneira afrontarían dura crisis en su matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

Mario Hart decidió romper su silencio en medio de los crecientes rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira. Durante su reciente participación en el podcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, Israel Dreyfus y Flor Ortola, el piloto de autos no evitó las preguntas y se mostró dispuesto a hablar con franqueza sobre su situación personal. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión, sobre todo al referirse a la posibilidad de un distanciamiento definitivo.

Lejos de confirmar que ambos siguen como pareja o desmentir una ruptura, Hart explicó que tanto él como Korina han optado por mantener los detalles de su relación en estricta privacidad. Aseguró que ambos se encuentran tranquilos y enfocados en el bienestar de sus hijos, compartiendo momentos familiares con normalidad. Sin embargo, sus palabras también dejaron abierta la puerta a distintos escenarios, ya que no descartó en ningún momento que su matrimonio pueda llegar a su fin.

PUEDES VER: Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras rumores de separación y sorprenden con video desde una lujosa casa

lr.pe

Mario Hart se sincera sobre posible ruptura con Korina Rivadeneira

En el mismo espacio, Mario Hart profundizó sobre los rumores que rodean su relación y dejó en claro que, por ahora, su postura no ha cambiado. “La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”, expresó, remarcando su intención de preservar la intimidad de su hogar.

Asimismo, el piloto enfatizó que la tranquilidad y el bienestar de sus hijos son su principal prioridad en este momento. “Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos”, señaló.

Aunque reconoció que su respuesta puede resultar ambigua, Hart sostuvo que es una decisión consciente de ambos. “Es un tema que estamos decidiendo llevarlo así. Si en algún momento hay que comunicar algo, lo haremos como padres responsables”, concluyó.

PUEDES VER: Mario Hart conmueve con sentido mensaje en redes tras sufrir irreparable pérdida de su perrita: "Me hubiera encantado darte mucho más amor"

lr.pe

Mario Hart y Korina Rivadeneira ya no vivirían juntos

La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart fue muy comentada tras la difusión de un video que ha generado múltiples interpretaciones. En medio de versiones sobre un posible distanciamiento, una frase dicha por su hija durante una grabación encendió las alarmas y fue tomada por muchos como un indicio de una eventual separación entre ambos.

Durante el clip, la menor explicaba con entusiasmo los elementos de su dibujo en lo que parecía ser un momento cotidiano y familiar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando señaló: “Esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá”. El comentario no pasó desapercibido y rápidamente causó revuelo en redes.

Notas relacionadas
Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras rumores de separación y sorprenden con video desde una lujosa casa

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras rumores de separación y sorprenden con video desde una lujosa casa

LEER MÁS
Mario Hart conmueve con sentido mensaje en redes tras sufrir irreparable pérdida de su perrita: "Me hubiera encantado darte mucho más amor"

Mario Hart conmueve con sentido mensaje en redes tras sufrir irreparable pérdida de su perrita: "Me hubiera encantado darte mucho más amor"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre fin de su matrimonio: hija de ambos cometió infidencia

Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre fin de su matrimonio: hija de ambos cometió infidencia

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

LEER MÁS
¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael apoya a Samahara Lobatón tras llamarlo "mal padre" y advierte a Pamela López: "Tengo para hacerte llorar"

Expareja de Paul Michael apoya a Samahara Lobatón tras llamarlo "mal padre" y advierte a Pamela López: "Tengo para hacerte llorar"

LEER MÁS
Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz y lo sorprende con inesperada confesión: "Yo fui tu amor platónico, me lo dijiste"

Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz y lo sorprende con inesperada confesión: "Yo fui tu amor platónico, me lo dijiste"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel responde a reclamos de usuarios tras polémicas en el reality ‘La granja VIP’: “Yo no la hago”

Gisela Valcárcel responde a reclamos de usuarios tras polémicas en el reality ‘La granja VIP’: “Yo no la hago”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS: “El problema del Perú no es la falta de dinero, sino que no sabe gastarlo”

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

Espectáculos

Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

Renato Rossini Jr. se pasa de copas y lanza polémica frase que desata controversia: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

Gisela Valcárcel responde a reclamos de usuarios tras polémicas en el reality ‘La granja VIP’: “Yo no la hago”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025