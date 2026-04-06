Mario Hart decidió romper su silencio en medio de los crecientes rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira. Durante su reciente participación en el podcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, Israel Dreyfus y Flor Ortola, el piloto de autos no evitó las preguntas y se mostró dispuesto a hablar con franqueza sobre su situación personal. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión, sobre todo al referirse a la posibilidad de un distanciamiento definitivo.

Lejos de confirmar que ambos siguen como pareja o desmentir una ruptura, Hart explicó que tanto él como Korina han optado por mantener los detalles de su relación en estricta privacidad. Aseguró que ambos se encuentran tranquilos y enfocados en el bienestar de sus hijos, compartiendo momentos familiares con normalidad. Sin embargo, sus palabras también dejaron abierta la puerta a distintos escenarios, ya que no descartó en ningún momento que su matrimonio pueda llegar a su fin.

PUEDES VER: Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras rumores de separación y sorprenden con video desde una lujosa casa

Mario Hart se sincera sobre posible ruptura con Korina Rivadeneira

En el mismo espacio, Mario Hart profundizó sobre los rumores que rodean su relación y dejó en claro que, por ahora, su postura no ha cambiado. “La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”, expresó, remarcando su intención de preservar la intimidad de su hogar.

Asimismo, el piloto enfatizó que la tranquilidad y el bienestar de sus hijos son su principal prioridad en este momento. “Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos”, señaló.

Aunque reconoció que su respuesta puede resultar ambigua, Hart sostuvo que es una decisión consciente de ambos. “Es un tema que estamos decidiendo llevarlo así. Si en algún momento hay que comunicar algo, lo haremos como padres responsables”, concluyó.

Mario Hart y Korina Rivadeneira ya no vivirían juntos

La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart fue muy comentada tras la difusión de un video que ha generado múltiples interpretaciones. En medio de versiones sobre un posible distanciamiento, una frase dicha por su hija durante una grabación encendió las alarmas y fue tomada por muchos como un indicio de una eventual separación entre ambos.

Durante el clip, la menor explicaba con entusiasmo los elementos de su dibujo en lo que parecía ser un momento cotidiano y familiar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando señaló: “Esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá”. El comentario no pasó desapercibido y rápidamente causó revuelo en redes.