Ana Paula consorte está radicando en Lima junto a su hija mayor y sus dos hijos que tiene con Paolo Guerrero. Foto: Composición LR/Willax.

Ana Paula consorte está radicando en Lima junto a su hija mayor y sus dos hijos que tiene con Paolo Guerrero. Foto: Composición LR/Willax.

Paolo Guerrero se ha propuesto retomar su relación sentimental con Ana Paula Consorte, madre de sus dos hijos. El futbolista ya empezó a hacer méritos y, según imágenes del programa 'Amor y fuego', le habría regalado un lujoso auto valorizado en US$100,000.

Cabe recordar que la modelo brasileña anunció semanas atrás el final de su relación con el delantero de Alianza Lima, tras casi cuatro años juntos. Sin embargo, en ningún momento reveló la razón exacta de su ruptura.

Paolo Guerrero buscaría reconquistar a Ana Paula Consorte con millonario obsequio

Las cámaras de 'Amor y fuego' captaron a Paolo Guerrero ingresando al departamento de Ana Paula Consorte, lugar donde ella vive con su hija mayor y los dos hijos que tiene en común con el futbolista.

En las imágenes, se les observa salir del inmueble para recoger a sus herederos de su centro educativo en la camioneta negra, marca Jeep, de la brasileña. Tras dejarlos en casa, volvieron a salir y el ‘depredador’ tenía una sorpresa preparada a su expareja.

Los dos ingresaron a una tienda concesionaria de autos de alta gama, pero de segundo uso. Allí se les vio ingresar, junto al vendedor, a un exclusivo vehículo de la marca Porsche, valorizado, según el programa de Rodrigo Gonzales 'Peluchín', en US$100,000.

La modelo probó el auto y se le vio muy sonriente al manejarlo. Antes de retirarse del lugar, el futbolista se dio un apretón de manos con el vendedor, lo que daría a entender que la compra se habría concretado. De esta manera, Guerrero buscaría obtener el perdón de la madre de sus dos hijos y retomar la relación.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras ser visto con Ana Paula Consorte?

No es la primera vez que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han sido vistos juntos desde que la brasileña comunicó la separación. Ya habían sido captados anteriormente junto a sus hijos. En esa ocasión, el programa 'Amor y fuego' abordó al delantero y le consultó si habría retomado su relación.

No obstante, el ‘depredador’ se negó a responder las palabras del reportero y reiteró en todo momento que no habla sobre su vida privada, optando por guardar silencio.