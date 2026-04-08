Paolo Guerrero habría regalado exclusivo auto de US$/100,000 a Ana Paula Consorte para recuperarla, según ‘Amor y fuego’
La brasileña Ana Paula Consorte anunció su ruptura definitiva con Paolo Guerrero tras cuatro años, pero el futbolista empezó a hacer méritos para reconquistarla.
- Magaly sorprende al revelar detalle de la relación de Alondra García Miró y Francisco Alister: "Él compró una casa para ella"
- Carlos Alcántara y Stefany Camus: esta es la abismal diferencia de edad entre ‘Cachín’ y la modelo
Paolo Guerrero se ha propuesto retomar su relación sentimental con Ana Paula Consorte, madre de sus dos hijos. El futbolista ya empezó a hacer méritos y, según imágenes del programa 'Amor y fuego', le habría regalado un lujoso auto valorizado en US$100,000.
Cabe recordar que la modelo brasileña anunció semanas atrás el final de su relación con el delantero de Alianza Lima, tras casi cuatro años juntos. Sin embargo, en ningún momento reveló la razón exacta de su ruptura.
PUEDES VER: Beto Ortiz revive el ‘sillón rojo’ y pone en aprietos a Paolo Guerrero con incómodas preguntas
Paolo Guerrero buscaría reconquistar a Ana Paula Consorte con millonario obsequio
Las cámaras de 'Amor y fuego' captaron a Paolo Guerrero ingresando al departamento de Ana Paula Consorte, lugar donde ella vive con su hija mayor y los dos hijos que tiene en común con el futbolista.
En las imágenes, se les observa salir del inmueble para recoger a sus herederos de su centro educativo en la camioneta negra, marca Jeep, de la brasileña. Tras dejarlos en casa, volvieron a salir y el ‘depredador’ tenía una sorpresa preparada a su expareja.
Los dos ingresaron a una tienda concesionaria de autos de alta gama, pero de segundo uso. Allí se les vio ingresar, junto al vendedor, a un exclusivo vehículo de la marca Porsche, valorizado, según el programa de Rodrigo Gonzales 'Peluchín', en US$100,000.
La modelo probó el auto y se le vio muy sonriente al manejarlo. Antes de retirarse del lugar, el futbolista se dio un apretón de manos con el vendedor, lo que daría a entender que la compra se habría concretado. De esta manera, Guerrero buscaría obtener el perdón de la madre de sus dos hijos y retomar la relación.
PUEDES VER: Ana Paula Consorte revela por primera vez si tiene una relación con su personal trainer tras terminar con Paolo Guerrero: "¿Qué voy a desmentir?"
¿Qué dijo Paolo Guerrero tras ser visto con Ana Paula Consorte?
No es la primera vez que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han sido vistos juntos desde que la brasileña comunicó la separación. Ya habían sido captados anteriormente junto a sus hijos. En esa ocasión, el programa 'Amor y fuego' abordó al delantero y le consultó si habría retomado su relación.
No obstante, el ‘depredador’ se negó a responder las palabras del reportero y reiteró en todo momento que no habla sobre su vida privada, optando por guardar silencio.