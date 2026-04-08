La modelo brasileña Ana Paula Consorte decidió pronunciarse públicamente luego de que surgieran versiones que la vinculaban sentimentalmente con el dueño de un gimnasio. Estas especulaciones fueron difundidas por Daniela Cilloniz, quien sugirió que este presunto acercamiento habría tenido incidencia en la ruptura con el futbolista Paolo Guerrero, generando amplio eco en el ámbito de la farándula local.

Durante una reciente aparición en el programa ‘Amor y fuego’, la también bailarina abordó directamente el tema y rechazó las versiones sin rodeos. Su intervención no solo tuvo como objetivo desmentir el supuesto vínculo con el personal trainer, sino también cuestionar la ligereza con la que se difunden este tipo de rumores sin respaldo comprobable.

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Ana Paula Consorte aclara relación con su personal trainer tras rumores

Consultada sobre el presunto romance, Ana Paula Consorte respondió con firmeza y dejó en claro su postura frente a lo dicho en televisión. “¿Desmentir qué? ¿La persona que habló tiene pruebas?”, señaló, evidenciando su molestia ante las afirmaciones de Daniela Cilloniz. En ese sentido, remarcó que cualquier acusación debe sustentarse en evidencia concreta y no en versiones sin fundamento que pueden afectar su imagen pública.

La modelo insistió en que no existe ningún tipo de relación sentimental con un entrenador personal y calificó las declaraciones como “tonterías”. Asimismo, cuestionó la credibilidad de quien difundió la información, asegurando que se trata de comentarios imposibles de comprobar.

“La persona que habló dice tonterías, cosas que no son verdad y que no se pueden probar”, sentenció.

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¿Cuál es la situación actual de su relación con Paolo Guerrero?

En cuanto a su vínculo con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte también fue clara al referirse al momento que atraviesan tras su separación. Ante la posibilidad de que hubiera existido una relación paralela, respondió de forma directa. “Si hubiese tenido algo con otra persona, Paolo Guerrero no estaría yendo a mi casa”, dejando entrever que mantiene una relación cordial con el delantero.

Pese a la ruptura confirmada, ambos han sido vistos juntos en distintas ocasiones recientes, lo que ha despertado nuevas interpretaciones sobre su cercanía. Las imágenes difundidas muestran al futbolista visitando el domicilio de la modelo, además de coincidir en actividades familiares y salidas puntuales, lo que ha reavivado las especulaciones sobre una eventual reconciliación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, aunque hasta el momento ninguno ha oficializado un posible retorno sentimental.