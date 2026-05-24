HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016

El proceso judicial contra el expresidente se inició en 2018 cuando diversos ciudadanos negaron haber aportado a su campaña presidencial de 2016. Con la decisión de la jueza Margarita Salcedo, Pedro Pablo Kuczynski seguirá bajo investigación de la Fiscalía.

El expresidente es investigado por los aportes en su campaña presidencial del 2016. Foto: composición LR
El expresidente es investigado por los aportes en su campaña presidencial del 2016. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial rechazó el pedido para archivar la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien la Fiscalía investiga por el presunto delito de lavado de activos en un caso vinculado con los aportes a su campaña presidencial de 2016.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con RPP, la decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo el 4 de mayo, cuando declaró infundada la solicitud presentada por la defensa legal del exmandatario, que buscaba el archivo definitivo del caso.

TE RECOMENDAMOS

¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según la resolución de la magistrada, los hechos atribuidos por la Fiscalía a PPK sí califican como presunto delito de lavado de activos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1106. La pesquisa se centra en las supuestas modalidades ilícitas de conversión, transferencia y ocultamiento de activos.

El proceso judicial contra el exjefe de Estado se inició después de que, en diciembre de 2018, cinco personas registradas como aportantes de Peruanos por el Kambio durante la campaña electoral de 2016 aseguraran ante las autoridades que nunca realizaron esos aportes.

Los argumentos de la defensa legal de PPK

La defensa legal del expresidente argumenta que la imputación formulada contra su patrocinado vulnera el principio de legalidad, debido a que los hechos atribuidos corresponderían a una supuesta receptación patrimonial que no estaba tipificada en ese momento. Además, sostiene que no existen pruebas de actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento, ni evidencias que demuestren la intención de encubrir el origen ilícito de los fondos o completar el ciclo del lavado de activos, incluido el reintegro del dinero.

Del mismo modo, la defensa afirma que no se configura el delito imputado por falta de tipicidad, ya que no se ha identificado un delito fuente y las conductas atribuidas no constituían delito cuando ocurrieron los hechos. En esa línea, también rechaza que se configure el delito de lavado de activos o el de asociación ilícita, ambos atribuidos por la Fiscalía en esta investigación preparatoria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que PPK haya pedido a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial

Es falso que PPK haya pedido a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
PPK confirma que votará por Keiko Fujimori: "Yo creo que apoyar no es sumar votos"

PPK confirma que votará por Keiko Fujimori: "Yo creo que apoyar no es sumar votos"

LEER MÁS
PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presunto sicario sindica a regidora en asesinato de alcalde de 23 de octubre en Piura

Presunto sicario sindica a regidora en asesinato de alcalde de 23 de octubre en Piura

LEER MÁS
Iglesia pide perdón a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos del Sodalicio

Iglesia pide perdón a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos del Sodalicio

LEER MÁS
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

LEER MÁS
¡Ay, Miki!: le pusiste un sombrero más grande, por Rosa María Palacios

¡Ay, Miki!: le pusiste un sombrero más grande, por Rosa María Palacios

LEER MÁS
Óscar Dancourt: "El impulso a la moderación en el programa de Roberto Sánchez es real"

Óscar Dancourt: "El impulso a la moderación en el programa de Roberto Sánchez es real"

LEER MÁS
Sánchez y Fujimori: rivales en las urnas, pero votaron juntos en el Congreso

Sánchez y Fujimori: rivales en las urnas, pero votaron juntos en el Congreso

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025