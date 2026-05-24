PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016
El proceso judicial contra el expresidente se inició en 2018 cuando diversos ciudadanos negaron haber aportado a su campaña presidencial de 2016. Con la decisión de la jueza Margarita Salcedo, Pedro Pablo Kuczynski seguirá bajo investigación de la Fiscalía.
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El Poder Judicial rechazó el pedido para archivar la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien la Fiscalía investiga por el presunto delito de lavado de activos en un caso vinculado con los aportes a su campaña presidencial de 2016.
De acuerdo con RPP, la decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo el 4 de mayo, cuando declaró infundada la solicitud presentada por la defensa legal del exmandatario, que buscaba el archivo definitivo del caso.
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Según la resolución de la magistrada, los hechos atribuidos por la Fiscalía a PPK sí califican como presunto delito de lavado de activos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1106. La pesquisa se centra en las supuestas modalidades ilícitas de conversión, transferencia y ocultamiento de activos.
El proceso judicial contra el exjefe de Estado se inició después de que, en diciembre de 2018, cinco personas registradas como aportantes de Peruanos por el Kambio durante la campaña electoral de 2016 aseguraran ante las autoridades que nunca realizaron esos aportes.
Los argumentos de la defensa legal de PPK
La defensa legal del expresidente argumenta que la imputación formulada contra su patrocinado vulnera el principio de legalidad, debido a que los hechos atribuidos corresponderían a una supuesta receptación patrimonial que no estaba tipificada en ese momento. Además, sostiene que no existen pruebas de actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento, ni evidencias que demuestren la intención de encubrir el origen ilícito de los fondos o completar el ciclo del lavado de activos, incluido el reintegro del dinero.
Del mismo modo, la defensa afirma que no se configura el delito imputado por falta de tipicidad, ya que no se ha identificado un delito fuente y las conductas atribuidas no constituían delito cuando ocurrieron los hechos. En esa línea, también rechaza que se configure el delito de lavado de activos o el de asociación ilícita, ambos atribuidos por la Fiscalía en esta investigación preparatoria.