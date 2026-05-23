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Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

La influencer Zully sorprendió durante la inauguración de su tienda en Gamarra al oficializar su romance con el popular tiktoker frente a los asistentes al evento.

Zully y Cañita formalizan su relación. Foto: composición LR/TikTok
Zully y Cañita formalizan su relación. Foto: composición LR/TikTok
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La influencer Zully sorprendió a sus seguidores durante la inauguración de su nueva tienda de ropa y fajas en Gamarra al confirmar públicamente su relación con el tiktoker Cañita. El evento, realizado el sábado 23 de mayo en el semisótano del centro comercial Gama Moda Plaza, reunió a decenas de seguidores que acudieron para acompañar a la creadora de contenido. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando ambos oficializaron su romance frente al público.

En medio de la presentación, la intérprete de 'Las bonitas con las bonitas' tomó el micrófono y, entre nervios y sonrisas, dejó entrever que tenía una sorpresa especial para sus seguidores. “Esta también es una sorpresa, pero él que lo diga, porque es el hombre. Me voy a poner nerviosa”, expresó. Fue entonces cuando el influencer de 24 años, conocido como el Rey de las batallas de TikTok, confirmó que llevan dos meses juntos.

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Zully y ‘Cañita’ oficializan romance

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que durante los últimos meses ambos protagonizaron transmisiones en vivo en TikTok, donde intercambiaban bromas, coqueteos y comentarios cariñosos, aunque sin confirmar que mantenían una relación. Estas interacciones habían despertado rumores entre sus seguidores, quienes especulaban constantemente sobre un posible romance entre los influencers.

La confirmación llegó en uno de los momentos más emotivos de la inauguración del negocio de la popular ‘Gatchurra’ en Gamarra, evento que reunió a una gran cantidad de personas. Sin embargo, el tiktoker aclaró que decidieron mantener en reserva su romance para proteger su relación. “Con Zully ya llevamos dos meses de relación. Quería anunciarlo, pero... porque normalmente la gente se mete en las relaciones, en la vida personal”, afirmó el creador de contenido.

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Zully y &#039;Cañita&#039;. Foto: difusión

Zully y 'Cañita'. Foto: difusión

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