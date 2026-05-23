HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

La emotiva respuesta de Natalie Vértiz frente a Gigi Hadid durante casting de Victoria’s Secret: "Estoy muy orgullosa de ser mamá"

Frente a Gigi Hadid, la modelo Natalie Vértiz emocionó en el casting de Victoria’s Secret al revelar que la maternidad la hizo más fuerte y decidida a cumplir sus sueños.

Natalie Vértiz deslumbró en casting de Victoria’s Secret. Foto: composición LR/Instagram
Natalie Vértiz deslumbró en casting de Victoria’s Secret. Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Natalie Vértiz sorprendió al formar parte del casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 realizado en Miami, donde desfiló frente a un jurado integrado por importantes figuras de la industria, entre ellas la supermodelo Gigi Hadid. Sin embargo, más allá de su desempeño en la pasarela, la exMiss Perú llamó la atención por la emotiva respuesta que dio al hablar sobre su familia.

“Tengo dos hijos. Son dos niños. Soy mamá de varones. Se llaman Liam y Leo. Estoy muy orgullosa de ser mamá”, expresó la modelo peruana durante una breve entrevista que sostuvo tras culminar su presentación.

PUEDES VER: ¿Quién lo hizo mejor? Magaly Medina sorprende al opinar sobre los casting de Luciana Fuster y Natalie Vértiz para Victoria’s Secret 2026

lr.pe

Natalie Vértiz habló con orgullo de sus hijos ante Gigi Hadid

La modelo de 34 años compartió en sus redes sociales un video del momento exacto en el que respondió las preguntas del jurado y acompañó la publicación con una reflexión que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. “Tener hijos no me impidió perseguir mis sueños, solo me dio más razones para seguir haciéndolo”, escribió.

Luego de desfilar en el casting presencial del Victoria’s Secret, Natalie Vértiz fue abordada por Gigi Hadid, quien quiso conocer un poco más sobre cómo es su vida fuera del modelaje. Durante la conversación, la influencer y conductora peruana respondió con naturalidad al describir cómo suele pasar un viernes común junto a su familia. “Oh, Dios mío. Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”, comentó entre risas.

La respuesta despertó la curiosidad del jurado, que decidió profundizar en su faceta familiar. Fue entonces cuando la esposa de Yaco Eskenazi habló emocionada sobre sus hijos y el impacto que tuvo la maternidad en su vida. '… creo que la maternidad realmente me ha cambiado para bien. Me ha vuelto mucho más determinada. Soy una gran soñadora y trato de decirles que todo es posible cuando sueñas en grande', afirmó la modelo.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi reacciona con tierno mensaje al llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria’s Secret: “Ya eres un angelito”

lr.pe

Luciana Fuster y Alexandra Morillo también brillaron en casting de Victoria’s Secret

Además de Natalie Vértiz, otras representantes peruanas también participaron en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Entre ellas destacó Luciana Fuster, quien también desfiló frente al jurado liderado por Gigi Hadid.

A esta lista se sumó la modelo Alexandra Morillo, quien apareció en la pasarela luciendo un conjunto negro de dos piezas durante el evento realizado el viernes 22 de mayo en Estados Unidos. La presencia de varias peruanas en esta importante convocatoria internacional llamó la atención de sus seguidores y evidenció el crecimiento de las modelos nacionales en escenarios de talla mundial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Quién lo hizo mejor? Magaly Medina sorprende al opinar sobre los casting de Luciana Fuster y Natalie Vértiz para Victoria’s Secret 2026

¿Quién lo hizo mejor? Magaly Medina sorprende al opinar sobre los casting de Luciana Fuster y Natalie Vértiz para Victoria’s Secret 2026

LEER MÁS
Yaco Eskenazi reacciona con tierno mensaje al llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria’s Secret: “Ya eres un angelito”

Yaco Eskenazi reacciona con tierno mensaje al llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria’s Secret: “Ya eres un angelito”

LEER MÁS
Natalie Vértiz anuncia que fue llamada al casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos: “Está pasando”

Natalie Vértiz anuncia que fue llamada al casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos: “Está pasando”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién lo hizo mejor? Magaly Medina sorprende al opinar sobre los casting de Luciana Fuster y Natalie Vértiz para Victoria’s Secret 2026

¿Quién lo hizo mejor? Magaly Medina sorprende al opinar sobre los casting de Luciana Fuster y Natalie Vértiz para Victoria’s Secret 2026

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto en ‘La granja VIP’ al revelar por qué no podía separarse de Christian Cueva pese a múltiples infidelidades

Pamela López rompe en llanto en ‘La granja VIP’ al revelar por qué no podía separarse de Christian Cueva pese a múltiples infidelidades

LEER MÁS
Sujeto que agredió al cómico Cachay en pleno show se pronuncia y revela que le dio S/5.000: “Me perdonó”

Sujeto que agredió al cómico Cachay en pleno show se pronuncia y revela que le dio S/5.000: “Me perdonó”

LEER MÁS
Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

LEER MÁS
Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza anuncia demanda por difamación contra Christian Cueva tras foto juntos en una cama de hotel

Rosángela Espinoza anuncia demanda por difamación contra Christian Cueva tras foto juntos en una cama de hotel

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025