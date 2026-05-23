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Natalie Vértiz sorprendió al formar parte del casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 realizado en Miami, donde desfiló frente a un jurado integrado por importantes figuras de la industria, entre ellas la supermodelo Gigi Hadid. Sin embargo, más allá de su desempeño en la pasarela, la exMiss Perú llamó la atención por la emotiva respuesta que dio al hablar sobre su familia.

“Tengo dos hijos. Son dos niños. Soy mamá de varones. Se llaman Liam y Leo. Estoy muy orgullosa de ser mamá”, expresó la modelo peruana durante una breve entrevista que sostuvo tras culminar su presentación.

Natalie Vértiz habló con orgullo de sus hijos ante Gigi Hadid

La modelo de 34 años compartió en sus redes sociales un video del momento exacto en el que respondió las preguntas del jurado y acompañó la publicación con una reflexión que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. “Tener hijos no me impidió perseguir mis sueños, solo me dio más razones para seguir haciéndolo”, escribió.

Luego de desfilar en el casting presencial del Victoria’s Secret, Natalie Vértiz fue abordada por Gigi Hadid, quien quiso conocer un poco más sobre cómo es su vida fuera del modelaje. Durante la conversación, la influencer y conductora peruana respondió con naturalidad al describir cómo suele pasar un viernes común junto a su familia. “Oh, Dios mío. Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”, comentó entre risas.

La respuesta despertó la curiosidad del jurado, que decidió profundizar en su faceta familiar. Fue entonces cuando la esposa de Yaco Eskenazi habló emocionada sobre sus hijos y el impacto que tuvo la maternidad en su vida. '… creo que la maternidad realmente me ha cambiado para bien. Me ha vuelto mucho más determinada. Soy una gran soñadora y trato de decirles que todo es posible cuando sueñas en grande', afirmó la modelo.

Luciana Fuster y Alexandra Morillo también brillaron en casting de Victoria’s Secret

Además de Natalie Vértiz, otras representantes peruanas también participaron en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Entre ellas destacó Luciana Fuster, quien también desfiló frente al jurado liderado por Gigi Hadid.

A esta lista se sumó la modelo Alexandra Morillo, quien apareció en la pasarela luciendo un conjunto negro de dos piezas durante el evento realizado el viernes 22 de mayo en Estados Unidos. La presencia de varias peruanas en esta importante convocatoria internacional llamó la atención de sus seguidores y evidenció el crecimiento de las modelos nacionales en escenarios de talla mundial.