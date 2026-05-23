Ale Fuller es también una de las influencers más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Ale Fuller es también una de las influencers más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

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Ale Fuller sumó un importante hito a su carrera al desfilar por la alfombra roja del Festival de Cannes durante la presentación de 'Her Private Hell', película dirigida por el cineasta danés Nicolas Winding Refn. La presencia de la actriz peruana en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo no pasó desapercibida y marcó un momento especial en su trayectoria profesional.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió imágenes de su paso por el evento y expresó la emoción que significó vivir esta experiencia, además de reflexionar sobre el esfuerzo y el camino recorrido para llegar a una vitrina tan relevante para la industria del cine.

Ale Fuller hace emotiva confesión tras brillar en Cannes 2026

Luego de su paso por el Festival de Cannes, Ale Fuller compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde reflexionó sobre el significado de cumplir uno de sus mayores sueños profesionales: caminar por la alfombra roja del prestigioso certamen cinematográfico.

“Y de pronto estás ahí. En ese lugar con el que tanto soñaste. Caminar esta alfombra es la confirmación de que no existen límites cuando decides apostar por tus sueños”, expresó la actriz, visiblemente emocionada por la experiencia.

Asimismo, Fuller destacó la importancia de la perseverancia y de trabajar con convicción para alcanzar objetivos que alguna vez parecían lejanos. “Hay algo muy poderoso en entender que todo aquello que alguna vez parecía imposible, te encuentra si trabajas con el corazón”, añadió.

¿Cómo vistió Ale Fuller en Cannes 2026?

Para su paso por la alfombra roja de Cannes, Ale Fuller eligió un vestido de la firma Lorreti, creación de la diseñadora Lora Lilova. La pieza destacó por sus detalles brillantes, transparencias y una amplia capa de plumas blancas que aportó dramatismo y elegancia a su aparición en el evento.

La actriz completó el look con un maquillaje en tonos naturales y un peinado lacio, una apuesta sobria que terminó por realzar el vestido y que rápidamente recibió elogios de sus seguidores en redes sociales.

Tras vivir la experiencia, Fuller también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron en este momento especial. “Gracias a todo mi equipo, el más increíble que puedo tener. Gracias vida. Gracias cine. Gracias Cannes”, escribió.