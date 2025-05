Katy Jara, ex cantante de cumbia y conocida figura de la televisión peruana, volvió a estar en el centro de la polémica luego de una publicación en redes sociales sobre el Papa León XIV, Robert Prevost. La artista expresó en su cuenta oficial que su confianza está solo en Jesucristo, citando pasajes bíblicos como Juan 14:6 y Jeremías 17:5, y dejó claro que no sigue a las figuras religiosas ajenas a su fe evangélica. “No me pregunten: Ni por el papa. Ni por toro. Ni por aguayo. Estoy ocupada leyendo la Biblia”, escribió, causando una gran controversia entre los usuarios.

Sin embargo, esta controversia es solo una parte de un cambio mucho más profundo en la vida de Katy Jara. En 2024, la cantante abrió su corazón en una entrevista para el programa Día D, donde reveló la verdadera razón por la que decidió alejarse del mundo de la música y abrazar el cristianismo. La respuesta, según contó, estuvo en un momento de su vida en el que la salud de un ser querido se vio gravemente afectada, lo que la llevó a una búsqueda desesperada de solución que finalmente la condujo a un camino de fe.

La razón por la que Katy Jara se volvió cristiana

En esa entrevista, Katy Jara explicó que la enfermedad de una persona cercana a ella, alguien que amaba profundamente, fue el desencadenante de su transformación. A pesar de recurrir a médicos y tratamientos, la situación no mejoraba, lo que la sumió en una profunda angustia. "La salud de alguien cercano a mí, alguien que yo amo mucho, se vio muy afectada. Yo empecé a recurrir a médicos, buscando solucionar ese tema y no encontraba solución; más bien, las cosas empeoraban", relató con tristeza.

La impotencia por no poder hacer nada por esa persona la llevó a replantearse su vida y su relación con Dios. “A veces cuando tú amas tanto a alguien de tu familia, tú quisieras que te pase a ti. Que no sean tocados ellos”, dijo. En medio de esa angustia, Katy Jara realizó un acto de entrega total a Dios, haciendo una oración sincera: “Le propuse al Señor. Le dije: Señor, pongo mi corazón en tus manos y tú pon lo que tú quieras de mí y yo lo hago”.

La transformación de Katy Jara: De la cumbia al cristianismo

Katy Jara confesó que, aunque la transformación no fue inmediata, el cambio llegó después de semanas de oración y reflexión. "Me desperté después de haber venido de un concierto y simplemente ya no era yo", recordó. Ese 22 de diciembre de 2021, un día después de un concierto, marcó el fin de su carrera en la cumbia y el comienzo de su vida cristiana.

Además de su cambio espiritual, Katy también reflexionó sobre cómo su visión de la vida, y especialmente de sí misma, había cambiado. “Para mí, todo eso está en último lugar. Para mí ahora lo fundamental es lo que tiene mi corazón”, comentó, citando una frase bíblica que refleja su nueva identidad en Cristo. “Hoy en día no. Yo le daba valor al físico, era extremadamente vanidosa. Le daba valor al maquillaje, a las joyas, a la ropa”, confesó sobre su vida anterior.