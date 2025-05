Desde que decidió dejar su carrera artística para entregarse completamente a su fe, Katy Jara ha protagonizado una serie de controversias que han reavivado el debate público en torno a temas sensibles. Su cambio de vida no solo la alejó de los escenarios, sino que también la posicionó como una figura polémica dentro del espectro religioso-social peruano.

Tras sus recientes declaraciones de Katy Jara sobre el papa peruano León XIV, ahora se han viralizado los controversiales mensajes en las que habló, hace unos años, de su papel en el hogar y cómo interpreta los textos bíblicos sobre el rol de la mujer. Su frase: “Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea” desató un amplio debate y le costó duras críticas.

Las polémicas declaraciones de Katy Jara sobre el machismo y la comunidad LGBT

En una entrevista concedida en 2022 al diario Trome, Katy Jara abordó su perspectiva sobre la homosexualidad, señalando que muchas personas de la comunidad LGBT habían compartido con ella historias personales de abuso sexual en su infancia. “Muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias”, comentó. Estas palabras generaron críticas inmediatas, acusándola de estigmatizar a toda una comunidad.

Ese mismo año, la excantante de cumbia también fue cuestionada por sus opiniones sobre el supuesto contenido machista de la Biblia. En una entrevista posterior, explicó su interpretación sobre el mandato bíblico de que la mujer debe someterse al hombre: “Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne”, afirmó, desatando un revuelo por el posible rol que asume en su matrimonio con su esposo Marvin Bancayan.

Controversia por mensajes de Katy Jara tras elección del papa peruano León XIV

La controversia volvió a rodear a Katy Jara en abril de 2025, cuando el Vaticano anunció que el cardenal estadounidense Robert Prevost, con nacionalidad peruana, fue elegido como el nuevo papa León XIV. La noticia fue celebrada ampliamente en el Perú, siendo considerada un motivo de orgullo nacional. Sin embargo, la artista mostró absoluto desinterés por el acontecimiento, desatando una ola de críticas entre la comunidad católica.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Katy Jara cristiana escribió: “No me pregunten: Ni por el papa. Ni por toro. Ni por aguayo. Estoy ocupada leyendo la Biblia. Tu confianza debe estar en Dios, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo (Juan 14:6). La biblia dice: Maldito el varón que confía en el hombre (Jeremías 17,5)”. La publicación fue interpretada como una falta de respeto hacia la figura del pontífice, y muchos usuarios consideraron que su mensaje tenía un tono despectivo e innecesariamente provocador.