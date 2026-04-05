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¡Alianza Lima a la final! Blanquiazules vencieron 3-0 Géminis y lograron la clasificación en la Liga Peruana de Vóley 2026

Las dirigidas por Facundo Morando derrotaron a Géminis y lograron el pase a las finales de la Liga Peruana de Vóley donde esperan al ganador de la llave entre Universitario y San Martín.

Alianza Lima

Alianza Lima

3
0

Géminis

Alianza Lima consiguió su pase a la final tras vencer a Géminis. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima consiguió su pase a la final tras vencer a Géminis. Foto: Alianza Lima

MOMENTOS DESTACADOS

19:25
¡Alianza Lima a la final!

Alianza Lima venció 25-13 a Géminis en el tercer set y se llevó el partido. Este resultados las clasifica a las finales del campeonato.

19:01
¡Alianza Lima ganó el segundo set!

Las blanquiazules vencieron 25-22 a Géminis en el segundo set.

18:28
¡Alianza Lima ganó el primer set!

El equipo de Facundo Morando superó a Géminis 25-15 y se lleva el primer set.

Alianza Lima consiguió su pase a una nueva final. Las blanquiazules dominaron el partido de principio a fin y derrotaron 3-0 a Géminis en el duelo de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Con este resultado, las actuales bicampeonas solo esperan a su rival que puede ser Universitario o la Universidad San Martín.

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: punto a punto

Equipo1er set2do set3er setMarcador
Alianza Lima2525253
Géminis1522130

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO

19:25
5/4/2026

¡Alianza Lima a la final!

Alianza Lima venció 25-13 a Géminis en el tercer set y se llevó el partido. Este resultados las clasifica a las finales del campeonato.

19:19
5/4/2026

Alianza Lima domina el tercer set

Las íntimas ganan 19-9 a Géminis en el tercer set del encuentro.

19:04
5/4/2026

¡Se juega el tercer set!

Ya juegan Alianza Lima y Géminis el tercer set del partido.

19:01
5/4/2026

¡Alianza Lima ganó el segundo set!

Las blanquiazules vencieron 25-22 a Géminis en el segundo set.

18:58
5/4/2026

Punto de set para Alianza Lima

Las blanquiazules se ponen 24-19 y están a un punto para ganar el segundo set.

18:56
5/4/2026

Blanquiazules siguen arriba en el marcador

Las íntimas extienden su ventaja 23-18 sobre Géminis.

18:50
5/4/2026

Alianza Lima mantiene la ventaja

Alianza Lima se pone arriba 16-14 sobre Géminis en el segundo set.

18:42
5/4/2026

Géminis empareja el segundo set

El equipo de Comas iguala el segundo set del partido 9-9 ante Alianza Lima.

18:36
5/4/2026

Alianza Lima inicia de buena manera el segundo set

Blanquiazules vienen ganando 6-4 a Géminis en el segundo set.

18:31
5/4/2026

¡Inició el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Alianza Liam y Géminis.

18:28
5/4/2026

¡Alianza Lima ganó el primer set!

El equipo de Facundo Morando superó a Géminis 25-15 y se lleva el primer set.

18:25
5/4/2026

Punto de set para Alianza Lima

Las íntimas van 24-13 sobre Géminis. Están a un punto de llevarse el primer set.

18:21
5/4/2026

Alianza Lima se aleja en el primer set

Las blanquiazules extienden su ventaja 20-10 sobre Géminis.

18:18
5/4/2026

Bloqueo de Alianza Lima es efectivo

Maricarmen Guerrero realiza un gran bloqueo y pone arriba a Alianza 15-10.

18:15
5/4/2026

Las blanquiazules siguen con ventaja

Alianza Lima se pone arriba 12-8 sobre Géminis en el primer set.

18:10
5/4/2026

Alianza Lima se pone arriba en el primer set

Las blanquiazules vienen ganando 6-5 a Géminis.

18:06
5/4/2026

Partido parejo en el inicio del primer set

Alianza Lima se pone arriba momentáneamente 3-2 sobre Géminis.

18:04
5/4/2026

¡Inició el partido!

Ya juegan Alianza Lima y Géminis el partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

18:03
5/4/2026

Estas son las jugadoras de Alianza Lima para enfrentar a Géminis

Facundo Morando eligió a estas voleibolistas para el duelo ante Géminis.

17:51
5/4/2026

Inicia el calentamiento

Las jugadoras de Alianza Lima y Géminis se encuentran realizando el calentamiento previo al inicio del partido.

17:16
5/4/2026

Partido entre Alianza Lima vs Géminis se retrasa

El duelo pactado para las 5.00 p. m. sufrió un pequeño retraso, debido a que el encuentro previo entre Regatas y Atenea se extendió.

16:15
5/4/2026

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs Géminis?

Este duelo, al igual que todos de la Liga Peruana de Vóley, se disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

15:42
5/4/2026

Entradas para Alianza Lima vs Géminis

Las entradas para presenciar los partidos por la semifinales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

15:20
5/4/2026

¿Cómo ver Alianza Lima vs Géminis por internet?

La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

14:04
5/4/2026

Historial Alianza Lima vs Géminis

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y Géminis por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima 3-1 Géminis | 28.03.26

Alianza Lima 3-1 Géminis | 15.02.26

Alianza Lima 3-0 Géminis | 16.11.25

Alianza Lima 3-0 Géminis | 11.02.25

Géminis 1-3 Alianza Lima | 16.03.24

13:03
5/4/2026

Pronóstico de Alianza Lima vs Géminis

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Géminis.

Betsson: gana Alianza Lima (1,05), gana Géminis (8,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,04), gana Géminis (7,65)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,03), gana Géminis (7,50)

12:13
5/4/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis?

Alianza Lima vs Géminis será transmitido por Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

11:48
5/4/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

El partido entre Alianza y Géminis arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

11:29
5/4/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Este domingo 5 de abril se juega el partido de vuelta entre Alianza Lima vs Géminis por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

El equipo dirigido por Facundo Morando ganó el partido de ida por 3-1 y ahora buscará sumar un nuevo triunfo para asegurar su presencia en las finales. Por el lado de Géminis, tendrán que igualar la serie para forzar un extra game si quieren seguir con vida en el campeonato de vóley.

PUEDES VER: Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

El partido entre Alianza Lima vs Géminis arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis?

Alianza Lima vs Géminis llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs Géminis

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y Géminis por la Liga Peruana de Vóley.

  • Alianza Lima 3-1 Géminis | 28.03.26
  • Alianza Lima 3-1 Géminis | 15.02.26
  • Alianza Lima 3-0 Géminis | 16.11.25
  • Alianza Lima 3-0 Géminis | 11.02.25
  • Géminis 1-3 Alianza Lima | 16.03.24

Pronóstico de Alianza Lima vs Géminis

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Géminis.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,05), gana Géminis (8,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,04), gana Géminis (7,65)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,03), gana Géminis (7,50)

PUEDES VER: Universitario se pronunció tras incidente en estadio de Alianza Lima previo al clásico: "Hacemos un llamado a todos nuestros hinchas"

lr.pe

Entradas para Alianza Lima vs Géminis

Las entradas para presenciar los partidos por la semifinales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles

¿Cómo ver Alianza Lima vs Géminis por internet?

La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos de hoy, 5 de abril, en la Liga Peruana de Vóley

  • Atenea vs Regatas Lima | 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m.
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