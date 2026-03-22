Paolo Guerrero, el futbolista de Alianza Lima, dio un giro inesperado en su carrera al debutar como conductor en un programa de streaming, en el que compartió conducción con Aldo Miyashiro. El sábado 21 de marzo se estrenó 'MVP', transmitido por el canal digital +QTV, parte de la propuesta liderada por María Pía Copello. Su aparición generó diversas reacciones en redes sociales, en las que los usuarios comentaron su desempeño frente a cámaras.

Aunque el delantero de la selección peruana mostró entusiasmo, también evidenció nervios en su primera experiencia como conductor. “Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera”, fueron sus primeras palabras en el programa. Sin embargo, algunos usuarios no tardaron en opinar: “Como animador es un buen capitán histórico de Perú”, señalaron en redes sociales.

Usuarios reaccionan al debut de Paolo Guerrero como conductor

El estreno del programa causó expectativa entre los seguidores del futbolista tras su separación con la modelo Ana Paula Consorte. Durante el programa, el popular ‘Chino’ Miyashiro tomó inicialmente la palabra, demostrando su experiencia en conducción: “¡Qué alegría, una temporada con Paolo Guerrero! Esto se llama MVP”, expresó al iniciar el espacio antes de presentar a sus primeros invitados Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Por su parte, el ‘Depredador’ se mostró con cierto nerviosismo, lo que fue rápidamente comentado en redes sociales. Algunos usuarios destacaron que es cuestión de tiempo para que logre soltarse frente a cámaras, mientras que otros fueron más críticos con su desempeño. Comentarios como “Paolo sigue en el fútbol, no es para ti esto” o “es su primera vez conduciendo, se irá soltando”.

Paolo Guerrero y Ana Paula comparten mensajes reflexivos tras su separación

El futbolista llamó la atención en redes sociales tras compartir un video reflexivo en sus historias de Instagram, el cual fue interpretado por muchos usuarios como una presunta indirecta hacia Ana Paula Consorte, luego de que se hiciera pública su separación. En el clip se escuchaban frases como “necesitamos equilibrar lo que sentimos, lo que entregamos y lo que toleramos”. Sin embargo, minutos después de publicarlo, el delantero decidió eliminar el contenido.

La modelo brasileña también compartió mensajes con un tono espiritual y de reflexión en sus redes sociales. “No necesitas moldearte para encajar en un lugar del que Dios ya te ha sacado… solo tienes que ser fiel a lo que escuchaste de Él”, escribió la bailarina en sus redes sociales.