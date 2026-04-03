Mark Vito confirmó que Melissa Klug lo agredió físicamente durante una de las dinámicas de 'La Granja VIP Perú'. El exesposo de Keiko Fujimori apareció en un video relatando lo ocurrido y asegurando que la empresaria sí lo golpeó, respaldando así la indignación que previamente había expresado su pareja, Leslie Echevarría.

La revelación ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde varios internautas cuestionan la imparcialidad del reality de Panamericana TV y sugieren un trato preferente hacia la familia de Klug. Al mismo tiempo, voces dentro del programa, como la de la participante Gabriela Herrera, han pedido la expulsión de la empresaria por haber incurrido en un acto de violencia.

Mark Vito confirma que Melissa Klug lo agredió

La confesión de Mark Vito se produjo durante una conversación con sus compañeros de 'La Granja VIP Perú', entre ellos Gabriela Herrera. Al abordar el tema de la agresión, el influencer recordó el momento en que Samahara Lobatón lo confrontó tras ser señalada como su posible agresora, poco antes de que Melissa Klug y Pati Lorena se sumaran a ella. Herrera no dudó en cuestionar: “Es que ahí está mal porque tú sabes perfectamente que sí te agredió. Quieras o no, si una persona te toca, es una agresión”.

En ese instante, el padre de Kyara y Kaori Villanella aclaró que la expareja de Youna ejerció violencia verbal, mientras que su madre fue quien lo agredió físicamente. “Sí me agredió verbalmente, pero Samahara no me tocó; fue su mamá”, manifestó. Ante ello, Gabriela reaccionó con indignación y replicó: “Ya, pero pudieras haberlo dicho: ‘No fuiste tú, fue tu mamá’”. Sin embargo, cuando Mark agrega más detalles de lo ocurrido, el audio es silenciado, lo que despertó más sospechas por parte de los internautas.

Gabriela Herrera pide expulsión de Melissa Klug

En otro video de 'La Granja VIP Perú', Gabriela Herrera reafirma su condena hacia la agresión de Melissa Klug. La bailarina, también en conversación con Mark Vito, deja en claro que ella hubiera buscado que se respetara una cláusula contractual que determinaba la expulsión de un participante en caso de agresión. “Si a mí me pasaba que ella me tocaba, yo hubiese ido hasta el final a decirle: ‘En el contrato dice bien claro que si me toca, la tienes que expulsar. Me vale que no haya salido grabado porque me está tocando y me está pegando’”, argumentó la también cantante.

Ante ello, Mark lamentó haber escuchado la sugerencia de otra concursante (aparentemente Shirley Arica), quien le habría recomendado, como amiga, que pensara bien en hacer su reclamo.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su rechazo al acto de violencia y exigieron la salida inmediata de Melissa Klug. Además, cuestionaron si en 'La Granja VIP' existiría un trato preferente hacia la familia de la 'Blanca de Chucuito', quien participa junto a su hija, Samahara Lobatón, y su pareja, Jesús Barco. “¿Por qué el canal está tan parcializado con las Klug? No entiendo”, “¿Y la producción no hace nada?” y “¿Por qué no botan a Melissa?” fueron algunos comentarios en TikTok.



