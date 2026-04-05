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Melissa Klug asegura que Pamela López habría tenido romance con Diego Chávarri: "Me lo contó el papá de sus hijos"

Melissa Klug desató polémica en ‘La granja VIP’ al afirmar que Pamela López tuvo un romance con Diego Chávarri. La aún esposa de Christian Cueva niega los hechos y advierte con acciones legales tras la revelación.

Melissa Klug y Pamela López se volvieron a enfrentar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Klug y Pamela López se volvieron a enfrentar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La noche del 4 de abril, el reality 'La granja VIP' fue escenario de uno de los momentos más tensos de la temporada. Melissa Klug protagonizó una revelación que involucra directamente a Pamela López y Diego Chávarri, generando una ola de reacciones tanto en el set como en redes sociales. La empresaria fue interrogada en vivo por Ethel Pozo, conductora del espacio, lo que derivó en una declaración que rápidamente se viralizó.

Según lo expuesto por la 'Blanca de Chucuito', la información le habría sido proporcionada por Christian Cueva, futbolista y expareja de López. La situación escaló aún más cuando la aludida anunció posibles acciones legales, marcando un nuevo capítulo en este enfrentamiento mediático que ya venía acumulando antecedentes públicos.

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Diego Chávarri y Pamela López juntos, según Melissa Klug

Durante la gala de eliminación, Melissa Klug fue consultada directamente sobre un supuesto vínculo sentimental entre Pamela López y alguno de los participantes del programa. Sin rodeos, la empresaria afirmó que Diego Chávarri habría tenido un acercamiento con la influencer, basándose en información que —según dijo— le compartió Christian Cueva.

“Hace un año y medio que viene sentándose en programas hablando de mí. El papá de sus hijos me contó sobre varias personas con las que habría estado. Incluso lo publicó en sus historias”, señaló Klug en plena transmisión. La figura televisiva agregó que fue el propio Cueva quien le mencionó el nombre del exfutbolista de Sporting Cristal como parte de ese supuesto historial.

La declaración generó incomodidad inmediata entre los participantes del reality 'La granja VIP', especialmente en Paul Michael, actual pareja de Pamela López dentro del programa. Aunque evitó profundizar en el tema, reaccionó con ironía ante la situación.

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Diego Chávarri niega romance con Pamela López

Tras ser aludido en vivo, Diego Chávarri rechazó categóricamente las afirmaciones de Klug. El exfutbolista sostuvo que no mantiene ningún tipo de relación previa con Pamela López y cuestionó la difusión de versiones sin pruebas concretas.

“Si hablamos de cosas que nos han contado, todos podríamos dejar mal a otros. Pero hay que tener respaldo para afirmar algo así”, expresó Chávarri, visiblemente incómodo. Además, precisó que su primer encuentro con Pamela López ocurrió dentro del reality, descartando cualquier vínculo anterior.

Por su parte, Pamela López también reaccionó ante lo ocurrido y dejó en claro que no considera necesarias unas disculpas públicas. “Ya mencionó nombres y quién se lo dijo, entonces sé cómo proceder legalmente”, afirmó, anticipando medidas para defender su imagen y privacidad tras lo sucedido en 'La granja VIP'.

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