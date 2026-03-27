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Marisol Pérez Tello lo cuenta todo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Daniela Cilloniz revela que supuestos coqueteos de Ana Paula con dueño de gimnasio habrían motivado su ruptura con Paolo Guerrero

Daniela Cilloniz aclaró que los coqueteos no sería con el entrenador de Ana Paula, sino con el dueño del gimnasio. Además, destacó la buena relación entre la expareja por el bienestar de sus hijos.

Daniela Cilloniz aplaudió que la expareja lleven una relación cordial por sus hijos Foto: Composición LR
Daniela Cilloniz aplaudió que la expareja lleven una relación cordial por sus hijos Foto: Composición LR | Redes sociales

La exconductora de televisión Daniela Cilloniz se pronunció sobre los rumores que vinculan a Ana Paula Consorte con una persona de su entorno cercano, lo que habría influido en su separación con Paolo Guerrero tras 3 años de relación y dos hijos.  

Según comentó, la versión que circula en redes sociales no sería del todo precisa. "Sí, pero he escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio", declaró Cilloniz.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

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Daniela Cilloniz elogia la relación de padre de la expareja

En otro momento, Cilloniz destacó que ambos mantengan una relación cordial por el bienestar de sus hijos. La expareja fue vista junta recientemente, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. "Tengo entendido que no han vuelto, pero me parece bonito que tengan una buena relación de padres porque eso es muy importante para los niños", sostuvo. 

Asimismo, marcó distancia de los comentarios de Rodrigo González, quien sugirió que el futbolista aún estaría enamorado. "No sé si será verdad o no, pero he escuchado que Ana Paula está contenta por otros lares". 

PUEDES VER: Ana Paula Consorte se luce sola con sus hijos tras terminar su relación de 3 años con Paolo Guerrero

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Ana Paula Consorte y su sentido mensaje tras el fin de su relación con Paolo

Ana Paula Consorte confirmó públicamente el final de su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero, poniendo fin a una etapa sentimental que se extendió por casi 3 años y medio. La modelo brasileña dio a conocer la noticia a través de un chat con el programa televisivo ‘Mesa caliente’, donde aseguró que ambos tomaron caminos distintos desde hace algún tiempo.

Poco después, la modelo brasileña compartió un mensaje en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como una indirecta ante el final de su romance con el futbolista de la selección peruana. "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", fue el mensaje traducido al español que escribió.


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