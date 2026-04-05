Partidos de hoy, domingo 5 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos del fútbol europeo y la fecha 9 del Torneo Apertura en la Liga 1.

Inter de Milán y Gremio juegan este domingo 5 de abril en sus ligas. Foto: Serie A/Brasileirao/composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 5 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de las mejores ligas de Europa y la fecha 9 de la Liga 1 de Perú. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Torneo Apertura continúa con grandes encuentros, duelos como Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos y Juan Pablo II vs UTC se juegan este domingo. En Italia, destacan los partidos de Inter vs Roma, mientras que en Brasil, Erick Noriega verá acción cuando el Gremio enfrente al Remo por el campeonato de dicho país.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs UTC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Eintracht Frankfurt vs Colonia
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Oviedo vs Sevilla
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Alavés vs Osasuna
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Mónaco vs Marsella
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Pisa vs Torino
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Roma
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

  • Chapecoense vs Vitória
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Flamengo vs Santos
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Bahia vs Palmeiras
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Corinthians vs Internacional
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Mirassol vs RB Bragantino
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Gremio vs Remo
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Tacna Heroica vs Binacional
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+/YouTube
  • Carlos Mannucci vs San Martín
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+/YouTube
  • CNI vs Unión Minas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+/YouTube
  • Unión Comercio vs César Vallejo
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+/YouTube
Notas relacionadas
Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 4 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 4 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 3 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 3 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Alianza Lima a la final! Blanquiazules vencieron 3-0 Géminis y lograron la clasificación en la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Alianza Lima a la final! Blanquiazules vencieron 3-0 Géminis y lograron la clasificación en la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡Universitario forzó el extra game! Las Pumas vencieron 3-0 a San Martín y sueñan con la final de la Liga de Vóley

¡Universitario forzó el extra game! Las Pumas vencieron 3-0 a San Martín y sueñan con la final de la Liga de Vóley

LEER MÁS
Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

LEER MÁS
Paolo Guerrero criticó el estilo de juego de Universitario tras derrota en el clásico: "Da bronca perder con un equipo así"

Paolo Guerrero criticó el estilo de juego de Universitario tras derrota en el clásico: "Da bronca perder con un equipo así"

LEER MÁS
Universitario resurge en el Torneo Apertura: ganó 1-0 el clásico, le quitó el invicto a Alianza Lima y se acerca a la punta

Universitario resurge en el Torneo Apertura: ganó 1-0 el clásico, le quitó el invicto a Alianza Lima y se acerca a la punta

LEER MÁS
Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

LEER MÁS

