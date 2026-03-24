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Ana Paula Consorte se luce sola con sus hijos tras terminar su relación de 3 años con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte volvió a mostrarse con sus hijos en redes sociales y un mensaje sobre su rutina como madre soltera encendió las reacciones tras su separación de Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron su relación definitivamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron su relación definitivamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Ana Paula Consorte reapareció públicamente junto a sus hijos luego de que, semanas atrás, confirmara el fin de su relación con Paolo Guerrero. La modelo brasileña compartió una imagen familiar en redes sociales y acompañó la publicación con una frase que no tardó en generar comentarios por el momento personal que atraviesa tras su distanciamiento del delantero de Alianza Lima.

La propia modelo brasileña ya había puesto fin a las especulaciones sobre su situación sentimental con un mensaje directo. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, expresó, dejando en claro que la prioridad de ambos está centrada en sus pequeños.

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Ana Paula Consorte causa revuelo con mensaje en redes

Después de confirmar la ruptura con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte mantuvo activa su presencia en redes sociales, donde suele compartir escenas de su vida cotidiana. Sin embargo, una de sus historias más recientes concentró la atención de sus seguidores al mostrarla sola con sus hijos en un momento doméstico que reflejaría la nueva dinámica familiar que enfrenta tras la separación.

La publicación estuvo acompañada de una frase que se volvió tema de conversación entre sus seguidores: “Una mamá sola, un bebé durmiendo y otro con crisis de celos. ¿Qué hago? Me río”. El mensaje de Ana Paula Consorte fue interpretado como una muestra espontánea de su día a día, marcado por la maternidad y por los cambios que vive luego del fin de su vínculo con Paolo Guerrero.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte vuelve a aparecer en redes con emotivo post tras término de su romance con Paolo Guerrero

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Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero: la separación que ya había dado señales

En los últimos meses, la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ya había estado rodeada de rumores por diversas señales de distanciamiento. Pese a ello, ninguno de los dos se había pronunciado de forma pública hasta que la modelo decidió confirmar la ruptura y explicar que, aunque ya no están juntos, buscarán preservar una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Desde entonces, cada aparición de la influencer ha despertado interés, sobre todo por la manera en que expone esta nueva etapa personal. Sus recientes publicaciones muestran una faceta centrada en la crianza, la organización de su entorno y la convivencia con sus pequeños.

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