Científicos chinos desarrollan arma portátil futurista capaz de disparar proyectiles silenciosos y precisos

China ha presentado una pistola de bobina portátil, un cañón Gauss miniaturizado pensado para disparar balas metálicas de forma silenciosa y con alto control no letal. La nueva arma, desarrollada por la empresa estatal China South Industries Group Corporation (CSGC), se destaca por su potencia ajustable y su cadencia de entre 1.000 y 2.000 proyectiles por minuto, de acuerdo con la cadena estatal CCTV.

Este lanzador electromagnético compacto está diseñado para operaciones policiales y de control no letal. Su cañón de apenas 30 centímetros permite que sea sostenido y operado con una sola mano, lo que facilita el uso en entornos urbanos o espacios reducidos. Además, cuenta con un puntero láser que mejora significativamente la precisión de cada disparo, característica clave en escenarios encubiertos.

Arma electromagnética portátil permite ajustar potencia y velocidad del proyectil

El arma permite modificar la potencia y la velocidad de los proyectiles según la situación. “Al distribuir la fuerza del impacto en un área mayor, puede someter eficazmente a los objetivos y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de víctimas mortales”, declaró a CCTV el comentarista militar Zhang Xuefeng.

Gracias a su pantalla electrónica, el operador puede monitorear la duración de la batería, la cantidad de munición y los modos de disparo, mientras ajusta la corriente eléctrica con el fin de controlar la energía cinética de cada munición. Esta capacidad permite incapacitar a los objetivos sin causar lesiones fatales, convirtiendo a la pistola de bobina portátil en una alternativa estratégica para las fuerzas del orden en control de multitudes o misiones de sigilo.

El diseño incorpora un cargador desmontable ubicado detrás de la empuñadura central. Esta configuración permite que las bobinas electromagnéticas recorran toda la longitud del chasis, maximizando la aceleración del proyectil y manteniendo el arma compacta. Medios estatales indican que la tecnología ya supera la versión de prueba desarrollada el año pasado, logrando municiones más grandes y pesadas con mayor energía destructiva.

PUEDES VER: China rompe un récord al crear un puente con cascada que reduce viajes a 2 minutos y supera 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel

Diseño compacto de cañón Gauss mejora precisión y fuerza destructiva

La pistola de bobina portátil combina sigilo y potencia. No produce fogonazo ni humo, genera poco ruido y no expulsa casquillos, características que la hacen idónea en operaciones encubiertas. Su cadencia de disparo se ha reducido respecto a versiones anteriores, pero el incremento de la energía cinética y la fuerza destructiva por proyectil mejora la efectividad en cada lanzamiento.

El cañón Gauss permite a los operadores controlar cada disparo con precisión, adaptando la velocidad y potencia del proyectil según la distancia al objetivo y las condiciones del lugar. Esto convierte al arma en un recurso versátil ante escenarios donde se requiere un control no letal y una intervención rápida, sin comprometer la seguridad de los operadores o civiles.

Desarrollo de cañones electromagnéticos refuerza innovación militar china

China continúa avanzando en armas electromagnéticas de mayor escala. En 2023, la Universidad de Ingeniería Naval del Ejército Popular de Liberación probó un cañón de bobina capaz de lanzar un proyectil de 124 kilogramos a 700 km/h. Paralelamente, el país desarrolla cañones electromagnéticos de riel, que los aceleran a velocidades extremas, ofreciendo ventajas tácticas en combate naval y terrestre.

El lanzamiento de esta pistola de bobina portátil refleja la estrategia de Pekín de combinar innovación militar con aplicaciones prácticas en sus fuerzas del orden y escenarios de guerra moderna. CCTV asegura que el dispositivo es un primer paso hacia armas de alta precisión y bajo perfil que podrían complementar o incluso reemplazar armas de fuego tradicionales conforme la tecnología de baterías avance.