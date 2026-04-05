Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Alejandra Baigorria es actualmente una de las mujeres de la farándula más exitosas del Perú. Si bien su matrimonio con Said Palao está atravesando una crisis, sus negocios y proyectos continúan siendo una de sus mayores motivaciones, además de generarle considerables ingresos económicos.

Sin embargo, para muchos sigue siendo una incógnita cómo la exchica reality logró convertirse en una empresaria de éxito y conquistar Gamarra, cuando en un inicio, según contó, no tenía dinero para costearse la universidad a los 17 años e incluso se movilizaba en combis. “Sufría muchos robos”, recordó la rubia al recordar esa etapa de su vida.

Alejandra Baigorria relata cómo logró convertirse en empresaria líder

En 2023, Alejandra Baigorria se presentó en la XVI Cumbre Pyme APEC, donde relató su historia de éxito y cómo inició en los negocios. Antes de cumplir la mayoría de edad, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ soñaba con salir adelante y tener una vida de lujos.

Por esa razón, comenzó a trabajar como anfitriona para pagarse los estudios en la Universidad de Lima. En un inicio, logró costear algunas mensualidades, pero el dinero se acababa rápidamente.

Sin embargo, en 2011 llegó la oportunidad de su vida. El programa ‘Habacilar’ organizó un concurso de modelaje en el que ella resultó ganadora. Según contó, participó no solo por la fama, sino por el premio: un auto valorizado en US$/11,000, con la intención de venderlo.

“No me fui a la universidad con ese carro de lujo, no me fui a parrandear con los amigos. ¿Qué hice? Lo vendí”, explicó Alejandra Baigorria durante la Cumbre APEC de ese año.

Alejandra Baigorria revela cómo conquistó Gamarra

Con el dinero obtenido de la venta del auto que ganó en el programa ‘Habacilar’, Alejandra Baigorria fue a Gamarra y alquiló su primera tienda para vender ropa. Su objetivo era generar más ingresos y lanzar su propia línea. Mientras tanto, seguía transportándose en combis, a diferencia de muchos de sus amigos que andaban en exclusivos autos. “Mi foco era otro”, añadió.

Luego empeñó una cuatrimoto y, gracias a ello, pudo seguir produciendo más prendas para su tienda en Gamarra. Más adelante llegó su ingreso a ‘Combate’, donde, con el sueldo que percibía, impulsó el crecimiento de su marca de ropa, a la que llamó ‘Alejandra Baigorria’, hasta consolidarla en el emporio comercial y convertirla en el gran negocio que es actualmente, a sus 37 años.