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Precio del dólar

Precio del dólar hoy, domingo 5 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Tipo de cambio del dólar en Perú hoy: mercado paralelo y bancos actualizados
Tipo de cambio del dólar en Perú hoy: mercado paralelo y bancos actualizados | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar este 5 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,440 la compra y S/3,480 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este 5 de abril?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,504

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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