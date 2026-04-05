HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

La esposa de Manolo Rojas no pudo contener el llanto al revelar el pedido que le hizo antes de su muerte. El homenaje televisivo evidenció el impacto tras la partida del comediante los 63 años.

Esposa de Manolo Rojas se conmovió en homenaje que le realizaron al cómico. Foto: Composición LR/Captura/YouTubej
Esposa de Manolo Rojas se conmovió en homenaje que le realizaron al cómico. Foto: Composición LR/Captura/YouTubej

La reciente muerte del comediante Manolo Rojas continúa generando profundas muestras de dolor en su entorno familiar y artístico. A una semana de que el artista falleciera a los 63 años debido a un ataque cardíaco, su esposa e hijos participaron en un emotivo homenaje televisivo que dejó al descubierto la magnitud de su pérdida.

Durante la emisión especial del programa ‘El reventonazo de la Chola’, la esposa de Rojas, Marisol Alayo, protagonizó uno de los momentos más conmovedores al recordar los últimos instantes compartidos con el artista. Sus declaraciones, cargadas de sentimiento, reflejaron la dificultad de asimilar la ausencia del reconocido humorista.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

lr.pe

La promesa que Manolo Rojas no le pudo cumplir a su esposa

La esposa de Manolo Rojas tomó la palabra en medio del homenaje y, visiblemente afectada, repasó la historia que construyó junto al comediante desde su adolescencia. Según relató, su relación comenzó cuando ella tenía 15 años, consolidándose con el paso del tiempo y la formación de su familia.

En ese contexto, reveló uno de los momentos más íntimos de su vida en pareja: una promesa que hoy adquiere un significado doloroso tras el hecho de que Manolo Rojas falleció. Entre lágrimas, confesó que le pidió que nunca la dejara sola, debido al temor de afrontar la vida sin su compañía. “No lo acepto… es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejara sola, porque yo no voy a poder con mis hijos”, expresó conmovida.

Además, la viuda del artista describió el impacto emocional que atraviesa, señalando que aún no logra asimilar la pérdida. Incluso manifestó que, por momentos, siente que su esposo regresará de un viaje o de una jornada laboral, evidenciando el proceso de duelo que enfrenta.

PUEDES VER: Wendy Sulca se disculpa en redes por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

lr.pe

Susy Díaz sufre por la partida de Manolo Rojas

El homenaje también contó con la participación de Susy Díaz, quien no ocultó su pesar tras conocer que Manolo Rojas falleció. La exvedette señaló que la noticia tuvo un fuerte impacto en su vida cotidiana, afectando incluso su descanso. “Puedes creer que Manolo se nos fue y no puedo dormir bien”, comentó durante el programa.

Asimismo, resaltó la influencia que el comediante tuvo en su trayectoria artística. Recordó que el comediante fue una figura clave en su desarrollo dentro del mundo del espectáculo, especialmente por su talento en la creación de libretos y su capacidad para la imitación.

En su intervención, también dirigió un mensaje a los hijos del humorista, recomendándoles apoyarse en la fe como herramienta para sobrellevar el duelo. Compartió su experiencia personal tras la pérdida de su padre, indicando que el proceso fue largo y doloroso.

Notas relacionadas
¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

LEER MÁS
Ernesto Pimentel y 'El reventonazo de la Chola' le dan el último adiós a Manolo Rojas: “Gracias por tanto”

Ernesto Pimentel y 'El reventonazo de la Chola' le dan el último adiós a Manolo Rojas: “Gracias por tanto”

LEER MÁS
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

LEER MÁS
Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

LEER MÁS
¿Para Christian Domínguez? Pamela Franco lanza intrigante avance de su canción con Melanie Martínez: "Prepárense para lo que se viene"

¿Para Christian Domínguez? Pamela Franco lanza intrigante avance de su canción con Melanie Martínez: "Prepárense para lo que se viene"

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
Mark Vito confirma agresión física por parte de Melissa Klug en 'La Granja VIP Perú', pero su denuncia es silenciada en plena transmisión

Mark Vito confirma agresión física por parte de Melissa Klug en 'La Granja VIP Perú', pero su denuncia es silenciada en plena transmisión

LEER MÁS
Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, debutará como actriz en película producida y protagonizada por su madre

Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, debutará como actriz en película producida y protagonizada por su madre

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Espectáculos

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025