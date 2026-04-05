La reciente muerte del comediante Manolo Rojas continúa generando profundas muestras de dolor en su entorno familiar y artístico. A una semana de que el artista falleciera a los 63 años debido a un ataque cardíaco, su esposa e hijos participaron en un emotivo homenaje televisivo que dejó al descubierto la magnitud de su pérdida.

Durante la emisión especial del programa ‘El reventonazo de la Chola’, la esposa de Rojas, Marisol Alayo, protagonizó uno de los momentos más conmovedores al recordar los últimos instantes compartidos con el artista. Sus declaraciones, cargadas de sentimiento, reflejaron la dificultad de asimilar la ausencia del reconocido humorista.

La promesa que Manolo Rojas no le pudo cumplir a su esposa

La esposa de Manolo Rojas tomó la palabra en medio del homenaje y, visiblemente afectada, repasó la historia que construyó junto al comediante desde su adolescencia. Según relató, su relación comenzó cuando ella tenía 15 años, consolidándose con el paso del tiempo y la formación de su familia.

En ese contexto, reveló uno de los momentos más íntimos de su vida en pareja: una promesa que hoy adquiere un significado doloroso tras el hecho de que Manolo Rojas falleció. Entre lágrimas, confesó que le pidió que nunca la dejara sola, debido al temor de afrontar la vida sin su compañía. “No lo acepto… es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejara sola, porque yo no voy a poder con mis hijos”, expresó conmovida.

Además, la viuda del artista describió el impacto emocional que atraviesa, señalando que aún no logra asimilar la pérdida. Incluso manifestó que, por momentos, siente que su esposo regresará de un viaje o de una jornada laboral, evidenciando el proceso de duelo que enfrenta.

Susy Díaz sufre por la partida de Manolo Rojas

El homenaje también contó con la participación de Susy Díaz, quien no ocultó su pesar tras conocer que Manolo Rojas falleció. La exvedette señaló que la noticia tuvo un fuerte impacto en su vida cotidiana, afectando incluso su descanso. “Puedes creer que Manolo se nos fue y no puedo dormir bien”, comentó durante el programa.

Asimismo, resaltó la influencia que el comediante tuvo en su trayectoria artística. Recordó que el comediante fue una figura clave en su desarrollo dentro del mundo del espectáculo, especialmente por su talento en la creación de libretos y su capacidad para la imitación.

En su intervención, también dirigió un mensaje a los hijos del humorista, recomendándoles apoyarse en la fe como herramienta para sobrellevar el duelo. Compartió su experiencia personal tras la pérdida de su padre, indicando que el proceso fue largo y doloroso.