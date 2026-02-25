Beto Ortiz se pronunció públicamente sobre la muerte de la deportista Lizeth Marzano y el presunto vínculo de su colega Marisel Linares en el caso. A través de un video que el periodista publicó en sus redes sociales, sostuvo que la conductora debería dejar el canal Willax Televisión mientras continúan las investigaciones, luego de ser acusada de encumbrimiento por el accidente del 17 de febrero que termió con la vida de la campeona nacional de apnea.

“Ya no queda más remedio que ver a Marisel Linares alejarse porque eso es lo que toca”, afirmó el presentador de 'Beto a saber'. En el mismo mensaje, el comunicador también reconoció errores en el manejo mediático del tema y ofreció disculpas públicas por no haberse pronunciado antes. “Mucha gente ha escrito comentarios indignados o decepcionados en mis redes sociales por el silencio estruendoso que hemos guardado (…) y tienen toda la razón”, expresó.

Beto Ortiz pide disculpas por su silencio sobre Marisel Linares y el caso de Lizeth Marzano

El periodista y escritor explicó que la demora en emitir un pronunciamiento se debió a que esperaban una respuesta institucional de Willax Televisión frente a un caso que involucraba a una integrante del propio canal. “Asumimos nuestro error de haber permanecido esperando la respuesta corporativa de alguna manera frente a un caso que nos involucra”, señaló.

El exconductor de 'El valor de la verdad' indicó de que no es sencillo afrontar un proceso cuando alguien cercano, en este caso Marisel Linares, está implicado en un hecho grave. “No tenemos mayor argumento de defensa que decirles que es sumamente difícil cuando un miembro de nuestra familia está involucrado en un hecho delictuoso o en un caso como este que involucra una muerte irreparable”, sostuvo.

Asimismo, añadió que las evidencias difundidas recientemente apuntan a que Adrián Villar —señalado como conductor del vehículo involucrado— deberá presentarse ante la justicia. “Las pruebas, los videos que se han exhibido en los últimos días no dejan ningún resquicio de duda (…) tiene que comparecer ante la justicia presencialmente y someterse al veredicto de la ley”.

Beto Ortiz se pronuncia sobre presunto intento de Marisel Linares de proteger a Adrián Villar

Durante su mensaje, el conductor de también abordó la posibilidad de que la periodista hubiera intentado proteger a un familiar. Consideró comprensible una reacción inicial de ese tipo, aunque enfatizó que la situación ahora es distinta. “Es entendible que haya tratado en un primer momento de protegerlo, como quizá lo haríamos cualquiera de nosotros con un ser querido. Pero ya las cosas están claras”, comentó.

El periodista reiteró sus disculpas en nombre del entorno televisivo y expresó condolencias a la familia de la víctima. “Pedimos disculpas, extendemos nuestra condolencia a los deudos y nos ponemos a su servicio en todo lo que sea necesario para encontrar la verdad”, concluyó, marcando así una postura pública frente a uno de los casos más sonados en los últimos días.