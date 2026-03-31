Dayan Flor, originaria de Cusco, es conocida por su música folclórica y su participación en protestas contra el Gobierno. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Dayan Flor, originaria de Cusco, es conocida por su música folclórica y su participación en protestas contra el Gobierno. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La Academia Latina de la Grabación sorprendió al anunciar la lista de artistas que se suman como miembros de la organización musical, entre los que destacan Santiago Velez, Edu Vico, La Banda Maravillosa, Natalis Ruby, Elena Hidalgo, Mizael Batalha, entre otros. Pero lo que más sorprendió a los peruanos fue la inclusión de la cantante nacional Dayan Flor, natural de Cusco.

“Orgullosa de ser parte de #SomosLatinGrammy. Gracias por el apoyo de siempre!”, expresó Dayan Flor en su cuenta de Instagram, logrando que la misma academia le reaccione con dos emoticones de aplausos.

Dayan Flor, originaria de Sicuani, lleva más de diez años en el ámbito musical. Foto: Instagram

Dayan Flor feliz de pertenecer a Academia Latina de la Grabación



Margaret Dayan Mamani Cruz, nombre real de Dayan Flor, se mostró emocionada de haber sido aceptada como miembro de la Academia Latina de la Grabación, después de haber intentado inscribirse sin éxito alguno, desde el 2024. Sus fans no tardaron en felicitarla.

Dayan Flor es una cantante folclórica que cuenta con más de 10 años en la música de manera profesional. Nació en Sicuani, Cusco, pero tiene el corazón puneño, especialmente juliaqueño. Se hizo popular por su interpretación de 'Ve y diles', tema que le ha abierto muchas puertas, pero que también le ha generado problemas; debido a un enfrentamiento entre los compositores y el arreglista.

Como se recuerda, la cantante de temas como 'Ámame' y 'No vales la pena' participó activamente en las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

“Estamos un poco disconformes por muchas falencias que está habiendo en este gobierno, pero espero que vengan años mejores con otro presidente o presidenta y que sea un mejor; sobre todo con los que más hemos estado afectados: la gente del sur”, comentó Dayan Flor en una entrevista con La República. “Efectivamente, este gobierno ha sido uno de los más críticos”, acotó.

¿Cuándo inician las postulaciones para los Latin Grammy?



A través de las redes sociales, la Academia Latina de la Grabación anunció que este miércoles 1 de abril iniciará la única ronda de inscripción para la 27° entrega anual del Latin Grammy. De esa manera, Dayan Flor tendrá la oportunidad de postular para que 'Herencia sureña', su más reciente álbum, sea nominado.







