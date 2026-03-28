HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Fernando Sosa, imitador de Cerati en ‘Yo soy’, se arrepiente de haber explotado contra el doble de Frank Sinatra: “Mi actitud no estuvo bien”

Tras su eliminación en 'Yo soy', el imitador de Cerati se enteró de un polémico audio del doble de Frank Sinatra que pedía no votar por él, pero asegura que no desea seguir el conflicto.

Cerati de 'Yo soy' lamenta haber expuesto al imitador de Sinatra: “Mi actitud no estuvo bien”. Foto: Latina/Sandy Carrión-La República
Cerati de 'Yo soy' lamenta haber expuesto al imitador de Sinatra: “Mi actitud no estuvo bien”. Foto: Latina/Sandy Carrión-La República | Foto: Latina/Sandy Carrión-La República

No alzó la copa en la temporada anterior de ‘Yo soy’, pero para muchos fue el ganador absoluto. Se trata de Fernando Sosa, el joven que se hizo popular por imitar a Gustavo Cerati y que incluso ha logrado aprobación por los mismos argentinos. Sin embargo, el joven solo logró llegar al tercer puesto de la competencia.

Ser eliminado en la gran final de ‘Yo soy’, realizada el sábado 21 de marzo, no fue el único trago amargo que tuvo que pasar. Tras despedirse de la competencia y ser abrazados por los otros finalistas, Fernando Sosa se enteró del audio que grabó Álvaro Daniel Mena, el doble de Frank Sinatra, y que se filtró en redes sociales, donde se le escucha que no apoyen al Cerati de ‘Yo soy’.

PUEDES VER: Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

lr.pe

Cerati de ‘Yo soy’ habla del audio del imitador de Sinatra 


En conversación con La República, Fernando Sosa aseguró que no tiene planeado continuar con la polémica con su compañero de ‘Yo soy’ y tampoco descartó que pueda solucionar sus problemas con Álvaro Daniel. Asimismo, hizo un mea culpa por su reacción al enterarse del audio.

“Claro que sí (puede haber una reconciliación). No quiero tampoco alimentar todo ese morbo que hay en las redes sociales. Sé que tampoco mi actitud estuvo bien. La verdad, no estuvo nada bien. Fue un momento de la euforia misma. Lo que tenga que hablar y arreglar lo haré en su momento y sin divulgarlo en las redes sociales”, declaró Sosa durante la feria gratuita que se realizó el miércoles 25 de marzo en el Parque María Reiche, en Miraflores, por el mes de la lucha contra la obesidad.

PUEDES VER: Jimmy Santy califica a 'Yo soy' de "programa basura" y señala que perjudica a los artistas jóvenes: "Los desvían del camino que debería ser"

lr.pe

Imitador de Gustavo Cerati confiesa que lloró tras perder en ‘Yo soy’

En otro momento de la entrevista, Fernando Sosa aseguró que está de acuerdo con los resultados finales, aunque no haya logrado su sueño. “Muy feliz hasta donde se llegó y felicitar a todos mis compañeros por el logro, son unos tremendos talentos. Estoy muy feliz por Ricardo (Liam Gallagher), por mi hermano Marco (Julio Iglesias), por mi hermano Gael (Marciano Cantero), por todos”, dijo.

Fernando Sosa admitió que fue un momento difícil el haber sido eliminado en la última ronda de ‘Yo soy’, sin embargo, ya se desahogó por completo. “Ya lloré todo lo que tuve que llorar, pero pero estoy muy feliz ahora y siempre debo estar muy feliz”, añadió el doble de Cerati, quien recalcó que nunca se sintió el favorito al alzar la copa, ya que la competencia estuvo pareja. “Fue una bella experiencia, hicimos una bonita familia”, añadió Sosa, quien este sábado 28 de marzo tendrá una presentación en el Teatro Plaza Norte.



Notas relacionadas
Jimmy Santy califica a 'Yo soy' de "programa basura" y señala que perjudica a los artistas jóvenes: "Los desvían del camino que debería ser"

Jimmy Santy califica a 'Yo soy' de "programa basura" y señala que perjudica a los artistas jóvenes: "Los desvían del camino que debería ser"

LEER MÁS
Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

LEER MÁS
Imitador de Liam Gallagher triunfó en ‘Yo soy’ 2026 y se llevó S/20.000: revive los momentos más impactantes de la gala final

Imitador de Liam Gallagher triunfó en ‘Yo soy’ 2026 y se llevó S/20.000: revive los momentos más impactantes de la gala final

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor cómico antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor cómico antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

LEER MÁS
Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

LEER MÁS
Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

LEER MÁS
¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Sosa, imitador de Cerati en ‘Yo soy’, se arrepiente de haber explotado contra el doble de Frank Sinatra: “Mi actitud no estuvo bien”

Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud retirado horas después de asumir por orden de captura

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Espectáculos

Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

Adiós a un grande: quién fue Manolo Rojas, quiénes son sus herederos y cómo marcó la comedia peruana

Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Roja: "Era mi hermano"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud retirado horas después de asumir por orden de captura

Multas Elecciones Presidenciales Perú 2026: cuánto pagaré si no voto el domingo 12 de abril

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025