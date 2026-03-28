No alzó la copa en la temporada anterior de ‘Yo soy’, pero para muchos fue el ganador absoluto. Se trata de Fernando Sosa, el joven que se hizo popular por imitar a Gustavo Cerati y que incluso ha logrado aprobación por los mismos argentinos. Sin embargo, el joven solo logró llegar al tercer puesto de la competencia.

Ser eliminado en la gran final de ‘Yo soy’, realizada el sábado 21 de marzo, no fue el único trago amargo que tuvo que pasar. Tras despedirse de la competencia y ser abrazados por los otros finalistas, Fernando Sosa se enteró del audio que grabó Álvaro Daniel Mena, el doble de Frank Sinatra, y que se filtró en redes sociales, donde se le escucha que no apoyen al Cerati de ‘Yo soy’.

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En conversación con La República, Fernando Sosa aseguró que no tiene planeado continuar con la polémica con su compañero de ‘Yo soy’ y tampoco descartó que pueda solucionar sus problemas con Álvaro Daniel. Asimismo, hizo un mea culpa por su reacción al enterarse del audio.

“Claro que sí (puede haber una reconciliación). No quiero tampoco alimentar todo ese morbo que hay en las redes sociales. Sé que tampoco mi actitud estuvo bien. La verdad, no estuvo nada bien. Fue un momento de la euforia misma. Lo que tenga que hablar y arreglar lo haré en su momento y sin divulgarlo en las redes sociales”, declaró Sosa durante la feria gratuita que se realizó el miércoles 25 de marzo en el Parque María Reiche, en Miraflores, por el mes de la lucha contra la obesidad.

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En otro momento de la entrevista, Fernando Sosa aseguró que está de acuerdo con los resultados finales, aunque no haya logrado su sueño. “Muy feliz hasta donde se llegó y felicitar a todos mis compañeros por el logro, son unos tremendos talentos. Estoy muy feliz por Ricardo (Liam Gallagher), por mi hermano Marco (Julio Iglesias), por mi hermano Gael (Marciano Cantero), por todos”, dijo.



Fernando Sosa admitió que fue un momento difícil el haber sido eliminado en la última ronda de ‘Yo soy’, sin embargo, ya se desahogó por completo. “Ya lloré todo lo que tuve que llorar, pero pero estoy muy feliz ahora y siempre debo estar muy feliz”, añadió el doble de Cerati, quien recalcó que nunca se sintió el favorito al alzar la copa, ya que la competencia estuvo pareja. “Fue una bella experiencia, hicimos una bonita familia”, añadió Sosa, quien este sábado 28 de marzo tendrá una presentación en el Teatro Plaza Norte.







