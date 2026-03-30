Brahian Labarca debutó en 'Valentina valiente', donde interpreta a Rocky, un joven astuto y carismático. A sus 24 años, el actor destaca por la conexión con sus compañeros, especialmente con Rodrigo Brand. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Brahian Labarca debutó en 'Valentina valiente', donde interpreta a Rocky, un joven astuto y carismático. A sus 24 años, el actor destaca por la conexión con sus compañeros, especialmente con Rodrigo Brand. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El actor Brahian Labarca comienza a abrirse camino en la televisión con su participación en la telenovela 'Valentina valiente', producción de Latina que se emite en horario estelar y tiene como protagonistas a Mayra Goñi y Rodrigo Brand. A sus 24 años, el joven intérprete vive su primera experiencia en la pantalla chica interpretando a Rocky, un joven seductor, astuto y con mucha “calle”, cuya vida lo ha obligado a aprender a sobrevivir confiando más en su picardía que en las reglas.

En una entrevista con La República, el joven artista se mostró entusiasmado con esta oportunidad actoral y destaca la buena química que ha logrado con sus compañeros de 'Valentina valiente', especialmente con Rodrigo Brand, con quien mantiene una comunicación constante incluso fuera del set, lo que ha ayudado a fortalecer la confianza entre los actores.

A pesar de los desafíos iniciales en su carrera, Brahian Labarca ha aprendido de actores experimentados, lo que le ha permitido fortalecer su talento y creatividad. Foto: difusión.

_¿Qué hiciste cuando te enteraste que quedaste en el elenco de 'Valentina valiente'?

_Me emocioné un montón, le di gracias a Dios y lo primero que hice fue llamar a mi mamá para contarle la gran noticia, ella compartió mi felicidad. Algo muy curioso que me pasó días después, es que fui al teatro y me encontré con Jimena Lindo, quien fue una de mis maestras y le compartí la noticia y mi alegría.

_¿Qué tan diferente eres en la vida real en comparación con tu personaje Rocky en 'Valentina valiente'?

_Tenemos muchas diferencias y algunas pocas similitudes, ya que Rocky es un chico que tiene calle, relajado, serio, a veces, medio gruñón. No tuvo a su padre presente, y al contrario, yo sí lo tengo y en mi caso es también mi mejor amigo. Soy trabajador, la manera de vestirnos también es muy distinta.

_Algunos dicen que ‘Valentina valiente’ es una novela repetitiva por su historia del millonario con la pobre, ¿qué crees que lo hace diferente?

_En mi percepción, creo que la novela está muy bien escrita, la trama es muy buena, no aburre, porque siempre pasan diversas situaciones, por ejemplo en ‘Valentina valiente’ hay pequeños núcleos, como los de la familia Julca, la casa de don Edmundo, Valentina y Alejandro, Lupe y su hijo, entonces la novela nos muestra lo que pasa en cada una de ellas lo cual la hace divertida e interesante. Yo soy el más fan, no me pierdo ni un solo capítulo.

_¿Qué tal tu experiencia trabajando con Pierina Carcelén y Pietro Sibille?

_Super encantadora, nos llevamos muy bien, siento que cada escena que pasa vamos conectando más entre nosotros. De verdad, es tremendo honor para mí tener a estos grandes maestros.

_¿Qué han hecho para que Rodrigo Brand pueda integrarse más con el elenco?

_Particularmente, he tenido el placer de conocer un poco más de él y su carrera ya que compartimos almuerzos, momentos de ocio, incluso con algunos compañeros tenemos un grupo de Whatsapp.

_¿Tu sueño es hacer carrera fuera de tu país o consolidarte en Perú?

_Ambas cosas, de momento anhelo hacer carrera aquí, seguir preparándome en diversos talleres, continuar aprendiendo de mis hoy nuevos maestros, pero a la par voy buscando oportunidades de crecimiento afuera. Uno de mis sueños es actuar en alguna serie producida por Netflix, HBO o Amazon Prime.

Trayectoria de Brahian Labarca



Aunque ‘Valentina valiente’ marca su debut en la televisión, Brahian Labarca no llega improvisando. El actor se preparó a través de talleres con figuras reconocidas como Ximena Lindo, Bruno Odar, Leonardo Torres Vilar y también en el riguroso programa de formación de Roberto Ángeles, famoso por su sistema de eliminación. Labarca consiguió superar todas las etapas del taller y terminó su preparación poco antes de ser convocado al casting de la telenovela.

El intérprete admite que su recorrido no ha sido fácil. Antes de conseguir este personaje pasó por varios procesos de selección, entre ellos uno para otra producción televisiva, ‘Pitucas sin lucas’, en la que no logró quedar. Aun así, afirma que nunca perdió el ánimo.

Asimismo, Labarca resalta que compartir escenas con actores de mayor experiencia le ha permitido aprender de manera permanente. Presta atención a sus consejos, observa cómo trabajan y procura crecer en cada interpretación. Además de su trabajo en el set, el joven también impulsa su lado creativo en redes sociales, un espacio donde empezó a probar con pequeñas escenas actorales que terminaron despertando su interés por formarse en esta carrera.



