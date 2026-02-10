HOYSuscripcion LR Focus

Los Rabanes, ganador de los Latin Grammy, regresan con 'La rompecorazones' cargado de empoderamiento femenino

El grupo panameño de música urbana presenta un adelanto de su próximo álbum Maskara con un tema enérgico, bailable y con un mensaje potente que resalta la fuerza femenina.

Los Rabanes regresan con fuerza con su sencillo 'La rompecorazones'. Foto: Difusión
Los Rabanes regresan con fuerza con su sencillo 'La rompecorazones'. Foto: Difusión

Con más de dos décadas de trayectoria musical, Los Rabanes reafirman su vigencia con el lanzamiento de 'La rompecorazones', su nuevo sencillo que mezcla ritmos urbanos y caribeños en una propuesta vibrante. El tema llega como anticipo de su próximo disco de estudio titulado álbum Maskara, en el que prometen explorar nuevas fusiones sin perder su esencia explosiva.

La canción se convierte en un himno al empoderamiento femenino, cargado de energía escénica y letras que relatan una historia de amor, traición y fortaleza emocional. Desde su lanzamiento, ha comenzado a posicionarse en los primeros lugares de popularidad en países como Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

Los Rabanes lanzan 'La rompecorazones'

El nuevo sencillo de Los Rabanes, 'La rompecorazones', combina dancehall, soca y latin pop para ofrecer una experiencia auditiva tan potente como bailable. El tema está diseñado para el escenario: su estribillo pegajoso invita al público a corearlo en cada presentación en vivo, reforzando la conexión directa entre la banda y sus seguidores.

El mensaje que transmite la canción es claro y actual: una mujer que, tras vivir una decepción amorosa, se levanta con más fuerza y seguridad en sí misma. Esta narrativa cobra mayor fuerza con la interpretación vocal y el estilo irreverente característico del grupo panameño, que ha sabido evolucionar dentro de la música urbana sin perder identidad.

Un videoclip con sello latinoamericano

El videoclip oficial fue grabado durante la participación de Los Rabanes en Rock al Parque, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, celebrado en Bogotá, Colombia. La pieza audiovisual muestra la experiencia de una fanática que vive una jornada intensa y emotiva, reforzando la conexión entre el grupo y su audiencia.

Con imágenes enérgicas del show, tomas del público vibrando al ritmo de la banda, y planos íntimos que capturan emociones genuinas, el video se convierte en un documento que transmite el espíritu festivo y contagioso de la agrupación. Es una celebración de la cultura musical latinoamericana desde el escenario hasta las gradas.

'La rompecorazones', adelanto del álbum Maskara

'La rompecorazones' forma parte del próximo trabajo discográfico de la banda, titulado álbum Maskara, un proyecto que incluirá siete canciones cargadas de mezclas rítmicas. Los Rabanes han apostado por un repertorio que cruza géneros como el reggae, reggaetón, cumbia y latin pop, mostrando su versatilidad y capacidad de reinventarse.

El disco también contará con colaboraciones destacadas junto a figuras del género urbano como Jowell, del dúo Jowell & Randy, y Lennox, integrante de Zion & Lennox, lo que confirma la expansión musical del grupo hacia nuevas audiencias y escenas.

Presencia digital y crecimiento global

El impacto del sencillo ha sido inmediato en plataformas digitales, consolidando el alcance internacional de Los Rabanes y su capacidad para mantenerse relevantes en la era del streaming. A continuación, algunas cifras que reflejan su actual posicionamiento:

  • Spotify: más de 450 mil oyentes mensuales y 2 millones de reproducciones solo en la primera semana del lanzamiento.
  • TikTok: el hashtag #Rabanes supera los 3.4 millones de visualizaciones.
  • Instagram: más de 172 mil seguidores, con un crecimiento de +3,500 en pocos días.
  • YouTube: acumulan más de 1.2 millones de visualizaciones mensuales y 50 mil nuevos suscriptores.
  • Facebook: sumaron 8 mil nuevos seguidores, alcanzando un total de 1.5 millones de usuarios de manera orgánica.
