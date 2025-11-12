Latin Grammy 2025: a qué hora y dónde ver ONLINE la transmisión EN VIVO

Latin Grammy 2025 se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas: Foto: composición LR/difusión

Latin Grammy 2025 se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas: Foto: composición LR/difusión

A puertas de celebrarse la fiesta más importante de la música latina, los Latin Grammy 2025 prometen una noche inolvidable llena de estrellas, talento y emoción. Este jueves 13 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será el escenario donde artistas de la talla de Shakira, Karol G, Bad Bunny, Juanes y Natalia Lafourcade se reunirán para celebrar la 26 edición del evento.

Perú tendrá su representación con Nicole Zignago y Susana Baca, quien ya fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical. Este año, la conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez, quien repite el rol por octava vez, junto al colombiano Maluma, que debutará como presentador en una gala que promete grandes sorpresas.

¿A qué hora ver los premios Latin Grammy 2025 en vivo?

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2025 comenzará este jueves 13 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora de Perú). Como antesala, se transmitirá la tradicional alfombra roja desde las 7.00 p. m., donde los fanáticos podrán disfrutar de entrevistas exclusivas, el desfile de celebridades y momentos destacados antes del inicio de la gala.

Latin Grammy 2025 EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

8.00 p. m. del jueves 13 de noviembre. Latin Grammy 2025 EN VIVO en México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

7.00 p. m. del jueves 13 de noviembre. Latin Grammy 2025 EN VIVO en Estados Unidos (PST): 5.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

EN VIVO en 5.00 p. m. del jueves 13 de noviembre. Latin Grammy 2025 EN VIVO en España: 2.00 a. m. del viernes 14 de noviembre.

EN VIVO 2.00 a. m. del viernes 14 de noviembre. Latin Grammy 2025 EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

EN VIVO 9.00 p. m. del jueves 13 de noviembre. Latin Grammy 2025 EN VIVO en Chile, Argentina y Brasil: 10.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

¿Dónde y cómo ver los Latin Grammy 2025? Conoce los canales oficiales para disfrutar de la ceremonia

Los Latin Grammy 2025 podrán verse EN VIVO desde cualquier parte de América Latina a través de las siguientes plataformas oficiales:

HBO Max – transmisión en vivo y cobertura completa del evento para sus suscriptores.

TNT – emisión simultánea en televisión tradicional para Perú y América Latina.

Entre los artistas confirmados para presentarse se encuentran Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Carín León, Rauw Alejandro y Grupo Frontera, quienes ofrecerán una noche cargada de música y momentos inolvidables que celebran lo mejor del talento latino.