HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Latin Grammy 2025: a qué hora y dónde ver ONLINE la transmisión EN VIVO

La nueva edición de los Latin Grammy 2025 se celebrará este jueves 13 de noviembre, con la participación de grandes estrellas como Shakira, Karol G y Bad Bunny. Conoce el horario y canales oficiales para disfrutar del evento.

Latin Grammy 2025 se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas: Foto: composición LR/difusión
Latin Grammy 2025 se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas: Foto: composición LR/difusión

A puertas de celebrarse la fiesta más importante de la música latina, los Latin Grammy 2025 prometen una noche inolvidable llena de estrellas, talento y emoción. Este jueves 13 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será el escenario donde artistas de la talla de Shakira, Karol G, Bad Bunny, Juanes y Natalia Lafourcade se reunirán para celebrar la 26 edición del evento.

Perú tendrá su representación con Nicole Zignago y Susana Baca, quien ya fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical. Este año, la conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez, quien repite el rol por octava vez, junto al colombiano Maluma, que debutará como presentador en una gala que promete grandes sorpresas.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Latin Grammy 2025: lista completa de nominados con Bad Bunny, Karol G, Rauw y más artistas latinos

lr.pe

¿A qué hora ver los premios Latin Grammy 2025 en vivo?

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2025 comenzará este jueves 13 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora de Perú). Como antesala, se transmitirá la tradicional alfombra roja desde las 7.00 p. m., donde los fanáticos podrán disfrutar de entrevistas exclusivas, el desfile de celebridades y momentos destacados antes del inicio de la gala.

  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.
  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.
  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en Estados Unidos (PST): 5.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.
  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en España: 2.00 a. m. del viernes 14 de noviembre.
  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.
  • Latin Grammy 2025 EN VIVO en Chile, Argentina y Brasil: 10.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

PUEDES VER: Susana Baca será homenajeada con el prestigioso ‘Premio a la Excelencia Musical’ en los Latin Grammy 2025

lr.pe

¿Dónde y cómo ver los Latin Grammy 2025? Conoce los canales oficiales para disfrutar de la ceremonia

Los Latin Grammy 2025 podrán verse EN VIVO desde cualquier parte de América Latina a través de las siguientes plataformas oficiales:

  • HBO Max – transmisión en vivo y cobertura completa del evento para sus suscriptores.
  • TNT – emisión simultánea en televisión tradicional para Perú y América Latina.

Entre los artistas confirmados para presentarse se encuentran Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Carín León, Rauw Alejandro y Grupo Frontera, quienes ofrecerán una noche cargada de música y momentos inolvidables que celebran lo mejor del talento latino.

Notas relacionadas
Latin Grammy 2025: lista completa de nominados con Bad Bunny, Karol G, Rauw y más artistas latinos

Latin Grammy 2025: lista completa de nominados con Bad Bunny, Karol G, Rauw y más artistas latinos

LEER MÁS
Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

LEER MÁS
Susana Baca será homenajeada con el prestigioso ‘Premio a la Excelencia Musical’ en los Latin Grammy 2025

Susana Baca será homenajeada con el prestigioso ‘Premio a la Excelencia Musical’ en los Latin Grammy 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

LEER MÁS
Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

LEER MÁS
Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Entretenimiento

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y canal para ver el certamen en vivo

Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025