Marzen G y Tower Beatz son productores y compositores peruanos que desarrollan su trabajo dentro de la escena internacional de la música urbana. Ambos han participado en producciones de alcance global que han recibido reconocimientos de la industria, incluido el Latin Grammy. Además, han colaborado en proyectos junto a artistas como Bad Bunny, Jennifer López, Rauw Alejandro, Anuel AA y Quevedo, contribuyendo a una mayor presencia del talento peruano en el mercado musical internacional.

Los productores peruanos, integrantes del equipo creativo de Bad Bunny en la canción ‘Si estuviésemos Juntos’, calificaron como “profundamente emotiva” la experiencia de escuchar el tema en vivo junto al público. La interpretación exclusiva se dio durante el concierto del artista puertorriqueño en Lima, ante más de 40 mil asistentes que colmaron el Estadio Nacional.

Marzen G y Tower Beatz, productores peruanos de música urbana.

Trayectoria de los productores peruanos Marzen G y Tower Beatz

Marzen G

Con más de una década de trayectoria, dio sus primeros pasos en la producción musical desde su hogar en Carabayllo, Lima. Su desarrollo artístico lo llevó a integrarse en proyectos de alcance internacional, colaborando con reconocidos exponentes de la música urbana y ampliando la presencia del talento peruano en la industria global.

Inició su carrera produciendo instrumentales de manera independiente desde Lima.

Ha colaborado con artistas internacionales como Bad Bunny, Anuel AA, Rauw Alejandro y Jennifer López.

Participó en el álbum “ x100pre ” de Bad Bunny.

” de Bad Bunny. Dicho álbum recibió certificaciones multi platino y diamante por su desempeño comercial.

Su trabajo ha sido reconocido dentro de la industria musical a nivel internacional.

Tower Beatz

Es productor musical y compositor peruano con presencia en la escena internacional, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en géneros como reggaetón, trap, hip-hop y R&B. Su carrera incluye participación en producciones de alto alcance comercial y reconocimiento de la industria, consolidando su perfil como creador vinculado a proyectos globales.

Especializado en reggaetón , trap, hip-hop, trap-soul y R&B.

, trap, hip-hop, trap-soul y R&B. Participó en el álbum “X 100pre” de Bad Bunny, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy anglo.

Formó parte del equipo creativo del álbum “LLNM2” de Anuel AA, certificado triple platino.

Dirige un estudio de producción musical en Lima con alcance internacional.

Produce y desarrolla música para artistas y sellos de distintos países.

Su canal de YouTube supera el millón de suscriptores.

Nuevo proyecto de música urbana con artistas nacionales

Bajo el nombre Los Galácticos, Marzen G y Tower Beatz desarrollan una sociedad creativa orientada a la producción de música urbana contemporánea. Dentro de esta iniciativa, ambos se encuentran trabajando en un nuevo lanzamiento titulado “Chat GPT”, una propuesta realizada junto a DJ Peligro y artistas nacionales, con la que buscan ampliar su catálogo y explorar nuevas colaboraciones dentro de la escena local.