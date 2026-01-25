HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     
Espectáculos

Marzen G y Tower Beatz: los productores peruanos ganadores del Latin Grammy que trabajan con estrellas internacionales como Bad Bunny y Jennifer López

Con experiencia en reggaetón, trap y otros géneros urbanos, los dos creadores formaron parte de equipos de producción musical internacional, vinculados a lanzamientos que alcanzaron mercados y audiencias globales.

Los productores peruanos Marzen G y Tower Beatz trabajan en su próximo lanzamiento “Chat GPT”
Los productores peruanos Marzen G y Tower Beatz trabajan en su próximo lanzamiento “Chat GPT” | Foto: Composición LR

Marzen G y Tower Beatz son productores y compositores peruanos que desarrollan su trabajo dentro de la escena internacional de la música urbana. Ambos han participado en producciones de alcance global que han recibido reconocimientos de la industria, incluido el Latin Grammy. Además, han colaborado en proyectos junto a artistas como Bad Bunny, Jennifer López, Rauw Alejandro, Anuel AA y Quevedo, contribuyendo a una mayor presencia del talento peruano en el mercado musical internacional.

Los productores peruanos, integrantes del equipo creativo de Bad Bunny en la canción ‘Si estuviésemos Juntos’, calificaron como “profundamente emotiva” la experiencia de escuchar el tema en vivo junto al público. La interpretación exclusiva se dio durante el concierto del artista puertorriqueño en Lima, ante más de 40 mil asistentes que colmaron el Estadio Nacional.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Marzen G y Tower Beatz, productores peruanos de música urbana.

Marzen G y Tower Beatz, productores peruanos de música urbana.

PUEDES VER: Revelan supuestas conversaciones entre Taylor Swift y Blake Lively donde llaman ‘payaso’ a Justin Baldoni en medio de demanda por acoso

lr.pe

Trayectoria de los productores peruanos Marzen G y Tower Beatz

Marzen G

Con más de una década de trayectoria, dio sus primeros pasos en la producción musical desde su hogar en Carabayllo, Lima. Su desarrollo artístico lo llevó a integrarse en proyectos de alcance internacional, colaborando con reconocidos exponentes de la música urbana y ampliando la presencia del talento peruano en la industria global.

  • Inició su carrera produciendo instrumentales de manera independiente desde Lima.
  • Ha colaborado con artistas internacionales como Bad Bunny, Anuel AA, Rauw Alejandro y Jennifer López.
  • Participó en el álbum “x100pre” de Bad Bunny.
  • Dicho álbum recibió certificaciones multi platino y diamante por su desempeño comercial.
  • Su trabajo ha sido reconocido dentro de la industria musical a nivel internacional.

Tower Beatz

Es productor musical y compositor peruano con presencia en la escena internacional, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en géneros como reggaetón, trap, hip-hop y R&B. Su carrera incluye participación en producciones de alto alcance comercial y reconocimiento de la industria, consolidando su perfil como creador vinculado a proyectos globales.

  • Especializado en reggaetón, trap, hip-hop, trap-soul y R&B.
  • Participó en el álbum “X 100pre” de Bad Bunny, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy anglo.
  • Formó parte del equipo creativo del álbum “LLNM2” de Anuel AA, certificado triple platino.
  • Dirige un estudio de producción musical en Lima con alcance internacional.
  • Produce y desarrolla música para artistas y sellos de distintos países.
  • Su canal de YouTube supera el millón de suscriptores.

PUEDES VER: Miles de personas desabastecen tiendas en Estados Unidos ante la inminente llegada de una tormenta invernal

lr.pe

Nuevo proyecto de música urbana con artistas nacionales

Bajo el nombre Los Galácticos, Marzen G y Tower Beatz desarrollan una sociedad creativa orientada a la producción de música urbana contemporánea. Dentro de esta iniciativa, ambos se encuentran trabajando en un nuevo lanzamiento titulado “Chat GPT”, una propuesta realizada junto a DJ Peligro y artistas nacionales, con la que buscan ampliar su catálogo y explorar nuevas colaboraciones dentro de la escena local.

Notas relacionadas
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
Brigadier de Bomberos es acusado de usar su cargo para ingresar a concierto de Bad Bunny: hizo pasar a su pariente uniformada

Brigadier de Bomberos es acusado de usar su cargo para ingresar a concierto de Bad Bunny: hizo pasar a su pariente uniformada

LEER MÁS
Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

LEER MÁS
Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vuelve a ser líder de LaLiga tras ganarle 3-0 al Real Oviedo por la jornada 21

En el gobierno de Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

Amistoso Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador HOY por la Tarde Celeste 2026 vía L1 Max

Espectáculos

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

Fernando Díaz cuestiona a 'Chiquito' Flores por polémicos comentarios sobre denuncia a futbolistas de Alianza Lima: "Lamentable las expresiones"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En el gobierno de Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

Elecciones 2026: Sepa cuáles son las multas para quienes no acudan a votar

Elecciones 2026: ¿Qué es la valla electoral y cómo funciona?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025