Dayan Flor, cuyo nombre real es Margaret Dayan Mamani Cruz, no es solo una talentosa cantante folclórica, sino también una figura comprometida con su comunidad. Aunque nació en Sicuani, Cusco, la intérprete del tema ‘Ve y diles’ siente un profundo cariño por Juliaca, ciudad en la que actualmente reside. Su conexión con el pueblo puneño la llevó a participar activamente en las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.



A dos años y medio de la violenta represión ocurrida en Juliaca —hecho que dejó decenas de fallecidos por impacto de bala, incluyendo a tres menores—, la cantante Dayan Flor comparte su testimonio en exclusiva con La República. La artista expresa su deseo de que las muertes ocasionadas por acciones de la Policía y el Ejército no queden impunes. Además, relata cómo ella y su familia vivieron uno de los capítulos más trágicos y dolorosos de la historia reciente del país.

Dayan Flor y su sentir por Fiestas Patrias



Dayan Flor no deja de sentirse orgullosa de ser peruana. Cuenta que, desde que amaneció, ha estado feliz por el nuevo aniversario de Perú. “Es como el cumpleaños de un integrante de la familia”, manifiesta. Sin embargo, no puede celebrar como le gustaría porque la situación política y social que vive el país.



“Estamos un poco disconformes por muchas falencias que está habiendo en este gobierno, pero espero que vengan años mejores con otro presidente o presidenta y que sea un mejor; sobre todo con los que más hemos estado afectados: la gente del sur”, expresa Dayan Flor, la artista que cuenta con más de 10 años en la música de manera profesional. “Efectivamente, este gobierno ha sido uno de los más críticos”, añade.

Dayan Flor pide que no olviden la tragedia de Juliaca



La cantante sureña también se animó a contar cómo fue su participación en las manifestaciones en Juliaca. A diferencia de otras artistas que se sumaron a la causa con víveres o prestando sus buses, su intervención fue mucho más activa. Fue parte de las personas que protestaron contra el Gobierno de Dina Boluarte.



“Hemos tratado de apoyar también con tema de almuerzo, porque las personas que vinieron a hacer la huelga no eran de acá (Juliaca), sino del campo y de comunidades lejanas. No tenían dónde dormir, descansar o sentarse. No había ni para comer y pues tratábamos de unirnos entre varios colegas y llevarles almuerzo y agua”, recuerda.