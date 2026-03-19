Durante su enfrentamiento, Shirley Arica acusó a Gabriela Herrera de no valorar su amistad y de ser desleal, mientras la bailarina se defendió ante las acusaciones de su excompañera. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV

Durante su enfrentamiento, Shirley Arica acusó a Gabriela Herrera de no valorar su amistad y de ser desleal, mientras la bailarina se defendió ante las acusaciones de su excompañera. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV

Se veía venir. Shirley Arica y Gabriela Herrera fueron muy cercanas, sin embargo, terminaron su amistad en medio de acusaciones. Meses después de distanciarse, las modelos se volvieron a encontrar el lunes 16 de marzo en el estreno de ‘La granja VIP’. Aunque intentaron ignorarse mutuamente, las chicas reality no pudieron controlarse y terminaron protagonizando una fuerte pelea verbal.

El último miércoles 18 de marzo, después de disfrutar de un día de piscina, Shirley Arica y Gabriela Herrera se dijeron de todo en ‘La granja VIP’, delante de algunos de sus compañeros. Mientras que la ‘Chica realidad’ acusó a su compañera de no haber valorado su amistad y de ser desleal, la bailarina indicó que la modelo nunca aclaró que ella no le quitó nada y dejó que otros hablen mal de ella.

Shirley Arica acusa a Gabriela Herrera de desleal



Según Gabriela Herrera, la exparticipante de ‘Bienvenida la tarde’ nunca aclaró que ella no se metió con ningún exnovio de Arica y ha generado que otras personas como Flor Ortola difundan mentiras. “¿Yo te quité algo a ti?”, preguntó la bailarina, a lo que Shirley respondió: “No, nunca me quitaste nada a mí”.

Luego, Shirley Arica la encaró y le dijo que no fue una buena amiga. “No eres frontal, no eres leal, porque te vendes por cualquier cosa, por un pasaje o por una cena. Ni eso gastas. Es la verdad, no te gusta gastar nada”, añadió la modelo.

Shirley Arica nominó a Gabriela Herrera



Horas después del enfrentamiento, los participantes tuvieron que elegir a uno de sus compañeros para que se enfrenten en la ronda de eliminación de ‘La granja VIP’, programado para este sábado 21 de marzo. Shirley Arica aprovechó su momento para nominar a Gabriela Herrera.

“Gabriela, te di la oportunidad de poder conversar el día de hoy, sí, te la di. Porque vi tus desesperados intentos por hacer contacto visual conmigo. No soy una persona rencordosa. Tú dijiste en alguna entrevista que yo soy tu amiga de fiesta. Sin embargo, conozco a tu hermano, que es paz descanse, conozco a tu madre. Te levanté del piso cuando terminaste con César BK. Sabes perfectamente que sé muchos secretos tuyos y nunca dije nada. Me molesta tu falta de empatía. Eres una persona desleal, convenida y mentirosa. No voy a hablar del tema de quitamaridos, porque a mí ningún marido me ha quitado y no creo que puedas hacerlo tampoco. Por eso mismo quiero que te vayas de la casa”,, comentó Arica.

Gabriela no se quedó callada. “Qué bueno que después de un año aclares las cosas, que no te quité absolutamente nada (...) hubo muchas cosas que me hicieron bastante ruido de ti y me di cuenta realmente cómo eres. Tú eres hipócrita, la gente no lo sabe. Has hablado mal de varias personas que son tus amigas hoy por hoy. Tú lo sabes perfectamente”, dijo Herrera.



