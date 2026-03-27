La convivencia en 'La granja VIP' volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Melissa Klug y Samahara Lobatón protagonizaran un tenso cruce con Gabriela Herrera durante una transmisión del programa. El conflicto se desató en medio del revuelo que generó el ingreso de Jesús Barco, una incorporación que no fue bien recibida por todos los concursantes y que abrió nuevamente el debate sobre la transparencia del reality.

Lo que parecía ser una jornada más dentro del espacio terminó convirtiéndose en una escena de alta tensión frente a cámaras. Mientras Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se enlazaban con el programa para conocer la reacción de los participantes, se encontraron con una discusión abierta entre Melissa Klug, su hija Samahara Lobatón y Gabriela Herrera, en un episodio que obligó a varios compañeros a intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara aún más.

Samahara Lobatón y Melissa Klug protagonizan tenso momento con Gabriela Herrera

La discusión empezó cuando Gabriela Herrera lanzó duros comentarios en medio del malestar de algunos participantes por la llegada de Jesús Barco a 'La granja VIP'. En plena confrontación, la bailarina dejó entrever que dentro del formato existiría un trato preferencial, comentario que encendió los ánimos en la casa. La situación subió de tono cuando Samahara Lobatón respondió y Melissa Klug decidió salir en defensa de su hija.

Según se vio en la conexión con el reality, Gabriela Herrera gritó: “Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de m…”, en una frase que marcó el punto más álgido del intercambio. Melissa Klug no tardó en encarar a la artista y le respondió con ironía, en una escena que evidenció el fuerte quiebre entre ambas. La tensión fue tal que Diego Chávarri y Jesús Barco tuvieron que acercarse para separarlas y tratar de poner calma en medio de los insultos y recriminaciones.

Samahara Lobatón y Gabriela Herrera ya se habían enfrentado en el pasado

Esta no es la primera vez que Samahara Lobatón y Gabriela Herrera protagonizan un tenso momento en televisión nacional. Hace 9 años, cuando ambas participaban en el reality 'Combate', el ingreso de la hija de Samahara Lobatón no cayó bien en la bailarina, quien la acusó de estar ahí solo por el nombre de 'La blanca de Chucuito'.

Ante esto, Samahara Lobatón no tardó en responderle directamente y la señaló de incentivar un romance con Emilio Jaime para quedarse en el reality. Además, las chicas reality se llamaron “sin talento” entre otra serie de improperios que, en su momento, fueron detenidos por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.