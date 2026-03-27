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Usuarios en redes sociales cuestionan la credibilidad de 'La granja VIP' y aseguran que Samahara Lobatón sería la ganadora: "La casa Klug"

Las críticas aumentaron tras la llegada de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes han despertado sospechas de que Samahara ya estaría encaminada a ganar. Además, una conversación previa entre madre e hija evidenció que la influencer conocía de antemano el ingreso del futbolista.

Ahora es 'La casa Klug' y no 'La granja VIP', según os cibernautas.
Ahora es 'La casa Klug' y no 'La granja VIP', según os cibernautas.

La presencia de más de un integrante de la familia Klug ha generado el descontento de los televidentes de ''La granja VIP'. Las críticas apuntan a un posible favoritismo hacia Samahara Lobatón, quien - según algunos comentarios - ya estaría encaminada a ganar el reality de convivencia. El malestar creció tras la incorporación de su madre, Melissa Klug, y su pareja, Jesús Barco, lo que reforzó las sospechas. 

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando las cámaras captaron una conversación entre madre e hija en la que se habría revelado información interna del programa de Panamericana Televisión. "Tu y Jesús van a dormir en cámaras separadas", se le escucha decir a Samahara, lo que generó una reacción inmediata de 'La blanca de Chucuito', quien lanzó una mirada fulminante, como advirtiéndole que se calle.

PUEDES VER: Melissa Klug se molesta con Samahara Lobatón por revelar posible ingreso de Jesús Barco a ‘La granja VIP’: "Qué estás hablando"

lr.pe

Melissa Klug reacciona tras revelación de Samahara Lobatón

Tras ello, Klug respondió: "¿De qué estás hablando?", evitando profundizar en el tema. Tras ello, la empresaria optó por mirar a otro lado, agacha la cabeza y le devuelve la mirada a la influencer. Sin embargo, la escena fue interpretada por los televidentes como una posible filtración. 

"Cómo es posible que tenga información de eso", "Este programa cada día me decepciona más", "Es un sketch ese programa", "Todo ya está escrito", "Solo tienen que actuar", "Ya tienen un ganador", "La cada Klug", "Una cosa es armar show y otra es el favoritismo", "Hay favoritismo" y "Samahara ganará", fueron alguno de los comentarios en redes sociales. 

PUEDES VER: Samahara Lobatón comete infidencia y desliza que Jesús Barco sería el nuevo integrante de 'La granja VIP'

lr.pe

Jesús Barco es el nuevo participante de 'La granja VIP'

En medio de la controversia, 'La granja VIP' confirmó el ingreso de Jesús Barco como nuevo participante, tras varios días de especulación sobre su incorporación. Su llegada no hizo más que intensificar las críticas. 

Tras su presentación, el futbolista aseguró sentirse tranquilo y motivado por esta nueva etapa. “Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija”, señaló.

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