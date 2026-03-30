Melcochita y su abogado brindaron declaraciones al podcast ‘Q’bochinche’ sobre el proceso de conciliación que le entablaron a Monserrat Seminario, aún esposa del cómico. Esto determinará de qué manera se cumplirán las obligaciones con sus tres hijas menores en común.

Sin embargo, según el jurista, no se llegó a un acuerdo con la piurana, ya que ella exige S/20.000 mensuales como pensión de alimentos al humorista, quien ahora se encuentra viviendo en los Estados Unidos.

“La invitamos a conciliar sobre la tenencia. Pedimos tenencia compartida, régimen de visitas y pensión de alimentos, pero no se llegó a un acuerdo porque la señora solicita 20 mil soles de pensión”, afirmó el defensor en el set, mientras Melcochita, Pablo Villanueva, lucía preocupado al escuchar estas declaraciones.

Melcochita habla tras revelarse que Monserrat le exige S/20.000 de pensión para sus hijas

Melcochita quedó indignado al enterarse de que la madre de sus hijas le pide S/20.000 mensuales de pensión, ya que señaló que él es una persona de 89 años y que Monserrat no trabaja.

“El presidente Trump le da 2000 dólares por alimentos, a Farfán le piden 17 mil y a mí 20 mil soles mensuales. Primero que soy de la tercera edad, segundo que la señora es joven, no trabaja, ahora ella tiene el deber de darle a viejito, como dice ella”, afirmó muy serio el también sonero.

Por esta razón, al no poder llegar a una conciliación, Melcochita y su abogado optarán por iniciar un proceso de divorcio por violencia psicológica y conducta deshonrosa.

Abogado de Melcochita investigará en qué gastó Monserrat el medio millón de soles

Melcochita afirmó semanas atrás que Monserrat se gastó todos sus ahorros, que ascendían a medio millón de soles. Esto provocó el quiebre del matrimonio y el fin de la relación. El abogado aclaró que se investigará en qué se gastó ese dinero la madre de las hijas del cómico.

“Ahí vamos a solicitar todas las medidas preventivas sobre los bienes, hay un bien en común, la tenencia provisional y pedir un régimen de visitas; ahí se va a investigar en qué se gastó esa plata que era de los dos, va a tener que presentar los vouchers, ahí se va a ver la realidad”, declaró el jurista.