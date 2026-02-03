Monserrat Seminario salió al frente tras ser acusada por Melcochita de haberse gastado medio millón de soles y dejar su cuenta bancaria en cero, dinero producto de todo el trabajo artístico que el humorista realizó durante la temporada 2025. Según el sonero, la relación llegó a su fin producto del mal manejo de los recursos económicos familiares, así como la falta de transparencia de las cuentas bancarias.

La expareja de Pablo Villanueva, nombre real del artista de 89 años, aseguró que el dinero fue disminuyendo luego de cubrir los gastos básicos del hogar y las necesidades de sus hijas menores. "Yo lo administro y todo se va a la casa", aseguró Monserrat. Además, manifestó que las actividades recreativas de las menores también representan un gasto fijo.

Monserrat Seminario habla sobre administración del dinero de Melcochita

En declaraciones para América Televisión, Monserrat Seminario señaló que "todos tenemos deudas. Yo recién el año pasado terminé de pagar la deuda y no ha sido cualquier deuda. Han sido casi 16 años y recién el año pasado se terminó de pagar", señaló la expareja de Melcochita.

No obstante, no dio más detalles de la supuesta deuda, ni si el pasivo había sido adquirido durante los 17 años de relación ni en qué se administró el crédito obtenido. La declaración dejó más dudas sin resolver en el set de 'América hoy'.

Expareja de Melcochita da su versión

Asimismo, Monserrat Seminario indicó que enero es un mes bajísimo para los artistas, lo que habría contribuido a que el dinero familiar disminuyera drásticamente durante el primer mes de 2026."El dinero es el diablo, como dice Pablo. Y es verdad. Él dice que soy una derrochadora, pero a nuestras hijas no les falta nada", finalizó.

Por su parte, la doctora Rosario Sasieta indicó que, de ser cierta la versión de Melcochita, Monserrat Seminaria habría estado cometiendo violencia financiera contra el artista, ya que siempre tuvo acceso a toda la información financiera del humorista y habría aprovechado ese acceso para malgastar el dinero familiar. Además, a la edad del humorista, resulta preocupante que no cuenta con una vivienda propia.