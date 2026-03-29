Fallece James Tolkan, actor de ‘Volver al futuro’ y ‘Top Gun’, a los 94 años

El actor James Tolkan, conocido por su papel del ‘Señor Strickland’ en la famosa trilogía de ‘Volver al futuro’ falleció a los 94 años. La experimentada figura cinematográfica resonó en la industria cinematográfica de los años ochenta.

Tolkan dejó este mundo el pasado jueves, 26 de marzo, en Saranac Lake, Nueva York. A pesar de su notable carrera, las causas de su deceso aún no han sido reveladas.

¿En qué películas estuvo James Tolkan?

El actor se destacó no solo en 'Volver al futuro', sino también en otros filmes emblemáticos como ‘WarGames’ y ‘Top Gun’. Su carisma y cercanía con los fanáticos lo convirtieron en una figura entrañable del cine.

Un miembro del equipo de producción de 'Volver al futuro' compartió su aprecio por Tolkan, afirmando: “Quería muchísimo al Sr. Tolkan. Lo vi en la última convención a la que asistió el pasado octubre”. Este testimonio resalta la amabilidad del actor, quien siempre se mostró accesible con sus seguidores.

¿Qué personaje dio vida James Tolkan en ‘Volver al futuro’?

James Tolkan es recordado principalmente por su interpretación del ‘Señor Strickland’, un personaje que se convirtió en un ícono de la trilogía 'Volver al futuro'. Su actuación dejó una huella imborrable en la saga, que sigue siendo un referente del cine de ciencia ficción.

El fallecimiento de James Tolkan no es el único luto que ha afectado al elenco de 'Volver al futuro'. Recientemente, Matt Clark, quien interpretó al cantinero Chester en la tercera entrega de la saga, también falleció a los 89 años, el 15 de marzo de 2026, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda.