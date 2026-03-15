Rodrigo Brand es el actor mexicano que protagoniza la novela 'Valentina Valiente' junto a la peruana Mayra Goñi, estrenada el 4 de marzo. El extranjero, que paseó su talento en producciones de Televisa, habló con La República, donde contó cómo es grabar la novela nacional, cuyas jornadas pueden extenderse hasta 12 horas seguidas.

“Es muy exigente y es un trabajo que requiere que estés ahí a actuar y a esperar”, precisó la figura azteca de 30 años, quien también agradeció a Miguel Zuluaga, productor de la novela de Latina, por haberse fijado en él como protagonista, ya que se “sentía estancado en México” y necesitaba salir de esa burbuja de seguir haciendo lo mismo día a día.

Rodrigo Brand revela cómo son las jornadas de hasta 12 horas seguidas en las grabaciones de 'Valentina Valiente'

Rodrigo Brand cuenta que su jornada laboral empieza casi siempre a las 6 de la mañana, ejercitándose en el gimnasio. Luego toma una taza de café, se alista y se dirige a las grabaciones de 'Valentina Valiente', donde comparte escenas con Mayra Goñi.

“Llegó a grabar al lugar donde nos toque. Allí me arreglan, me peinan, me dan el vestuario y veo las secuencias, por si hay una escena pasada que falta grabar. Lo que pasa es que cuando se graba una novela no se hace de orden cronológico. Podemos grabar la escena de episodio uno ahorita y luego la siguiente escena es del episodio seis. Entonces checo esas secuencias, las leo y repaso todo lo que se va a grabar en el día”, detalló el actor.

Además, recalcó que estas jornadas pueden extenderse hasta 12 horas seguidas. Sin embargo, pese a las exigencias, para él lo más tedioso no es actuar tanto tiempo en el día, sino esperar. “Como dicen los actores, a nosotros no nos pagan por actuar. Eso lo haríamos gratis porque nos gusta, por eso nos dedicamos a esto. A nosotros nos pagan por estar esperando, porque al final llegas y tienes que esperar a que te toque grabar. Ese es el momento más tedioso”, señaló el actor de 30 años a La República.

Rodrigo Brand confiesa que se sentía “estancado” en México

Rodrigo Brand contó que fue contactado a través de Instagram para proponerle protagonizar una novela en Perú. Posteriormente, sostuvo una reunión vía Zoom junto a su representante, el productor peruano Miguel Zuluaga, y Guillermo Lay, productor de Chaski producciones. En ese encuentro le comunicaron que era la primera opción para dar vida a Alejandro en 'Valentina Valiente', propuesta que tomó como un reto.

“Es una experiencia que yo quería y que venía buscando en mi vida. Te soy sincero, en México me sentía un tanto estancado y llevaba un tiempo tratando de ver cómo podía salir de esta burbuja en la que uno como artista puede llegar a caer. Y mira que llega esta propuesta, cuando otras opciones eran quedarme en México y seguir en lo mismo en Televisa”, declaró.

Por otra parte, también habló de Mayra Goñi, con quien fue vinculado sentimentalmente luego de que ambos fueron vistos juntos antes del estreno de la novela. Brand aseguró que le gusta y que tienen mucha química, aunque descartó que exista o pueda existir una relación con ella. “Yo soy profesional, he venido a trabajar, nada más”, finalizó el también cantante.