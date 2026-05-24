Suheyn Cipriani conmueve al contar el duro episodio que marcó su infancia: "Tengo una historia muy fuerte que contar"
Desde Tailandia, Suheyn Cipriani reveló ante medios internacionales el doloroso episodio de abuso que sufrió en su infancia y explicó que su historia busca empoderar a mujeres y niñas que atraviesan situaciones similares.
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Suheyn Cipriani continúa destacando en el Miss Grand International All Stars 2026 gracias a su desenvolvimiento, seguridad y carisma frente al público internacional. La modelo peruana se encuentra en Tailandia y se prepara para la gala final del certamen, que se realizará el próximo 30 de mayo.
Durante una reciente entrevista con medios internacionales, la representante peruana recordó el duro momento que atravesó en su infancia. “Creo que mucha gente todavía no conoce realmente mi historia de vida. He trabajado en televisión, pódcasts y distintos medios en mi país, y tengo una historia muy fuerte que compartir. El año pasado hablé públicamente sobre haber sido víctima de abuso sexual infantil”, expresó la modelo de 29 años, quien en 2025 relató este episodio en el programa 'El valor de la verdad'.
Suheyn Cipriani asegura que busca inspirar a mujeres y niñas a través de su testimonio
La modelo también explicó que decidió hablar nuevamente sobre este tema porque desea convertirse en un ejemplo de fortaleza para otras personas que hayan atravesado situaciones similares. La peruana señaló que, pese a las experiencias traumáticas que marcaron su vida, actualmente se encuentra en una mejor etapa emocional gracias al apoyo de sus seres cercanos y al proceso personal que ha desarrollado en los últimos años.
“Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean. Con este proyecto quiero ayudar y empoderar a mujeres y niñas”, sostuvo. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones positivas en redes sociales, en las que usuarios destacaron su valentía por visibilizar un tema delicado mientras representa al Perú en una competencia internacional.
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¿Cómo votar por Suheyn Cipriani para que ingrese al Top 18 del MGI All Stars 2026?
Los seguidores que deseen apoyar a Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 deben ingresar a la página oficial del certamen. Luego de aceptar los términos y condiciones, podrán seleccionar a la representante peruana dentro de la lista oficial de candidatas participantes.
Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, aproximadamente un dólar, y también puede pagarse mediante criptomonedas como USDT o USDC. En total, 58 candidatas de 38 países compiten por llegar a la etapa final del certamen en Bangkok.
El concurso cuenta con dos modalidades de clasificación: el 'World’s Choice', que otorga un pase directo al Top 18 por votación del público, y una segunda etapa que combina el voto digital con la evaluación del jurado para elegir a otras 15 participantes.