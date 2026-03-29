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Espectáculos

Nishme Súmar: qué fue de la actriz que interpretó a Lucía, el eterno amor de 'Caradura' en 'Misterio'

La actriz cuenta con una sólida formación en Artes Escénicas y un máster en Creación Literaria. En 2024, fue nombrada directora artística del Teatro La Plaza, consolidando su carrera en el escenario.

Nishme Súmar ha dedicado gran parte de su carrera al teatro Foto: Composición LR
Nishme Súmar ha dedicado gran parte de su carrera al teatro Foto: Composición LR | Instagram / Difusión

El nombre de Nishme Súmar tal vez no sea tan conocido por el público en general, sin embargo, su rostro sí permanece en la memoria de los televidentes peruanos por su papel como Lucía, el eterno amor de ‘Caradura’, interpretado por Aldo Miyashiro, en la popular serie peruana ‘Ministerio’. 

Tras su paso por la pantalla chica, Súmar tomó distancia de los sets de televisión y orientó su carrera hacia el teatro. Es egresada de la especialidad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Creación Literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su desarrollo profesional ha estado estrechamente ligado al Teatro La Plaza, donde empezó desde muy joven como anfitriona. En el 2024 fue nombrada directora artística del Teatro La Plaza.

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De la televisión al teatro

En la Plaza Joven se desempeñó como dramaturga, actriz y directora de montajes como ‘Manzanas para recordar’, ‘El enfermo imaginario’, ‘Doña Desastre’, ‘Soñadores’, ‘El viaje de Mora’ y ‘Pinocho’.

En 2016 dirigió la obra ‘Mudanza’, protagonizada por Gisela Ponce de León. La obra aborda la historia de una mujer que huye de una relación y encuentra en el teatro un espacio para reconstruirse, enfrentando sus propios miedos e inseguridades. 

Una de sus obras más personales es ‘Limpiar la sangre’, donde también actúa. La puesta en escena explora su identidad a partir de sus raíces palestinas y un viaje simbólico hacia la memoria familiar. Estrenada de manera virtual en 2021 y luego en formato presencial en 2022. En la obra también participa su hijo. 

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¿Qué obras ha dirigido Nishme Súmar en el teatro? 

En 2019 dirigió ‘Yerma’, llevando a escena una lectura contemporánea del clásico de Federico García Lorca, centrada en la presión social, la maternidad y la violencia de género. También ha dirigido montajes como ‘Mi nombre es Rachel Corrie’, ‘El curioso incidente del perro a medianoche’ (2017) y ‘Santiago, el pajarero’ (2018), consolidando un perfil versátil dentro de la escena contemporánea.

Su trabajo incluye además propuestas como ‘Temis’, que reflexiona sobre la justicia y la inclusión desde una mirada crítica, así como la dirección de ‘Un monstruo viene a verme’, basada en la novela de Patrick Ness, donde aborda el duelo y la resiliencia. A ello se suman proyectos como ‘La vendedora de fósforos’, ‘Mucho ruido por nada’ y propuestas familiares como ‘El viaje de Mora’.

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