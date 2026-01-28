Aldo Miyashiro será el encargado de conducir un nuevo programa de streaming al lado de Paolo Guerrero. | Foto: +QTV/composición LR

Aldo Miyashiro anunció, a través de un video publicado en Instagram, su incorporación al canal digital +QTV de Maria Pia Copello, donde compartirá la conducción de un nuevo programa con Paolo Guerrero. La noticia generó gran repercusión en redes sociales, ya que, según los comentarios de seguidores y cibernautas, esta dupla promete renovar el entretenimiento de los fines de semana en las plataformas de streaming en Perú.

¿Cómo se dio el anuncio de Aldo Miyashiro?

El anuncio se realizó este 28 de enero mediante un spot protagonizado por el actual futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero. En el inicio del video, se observa al ‘Depredador’ simulando una conferencia de prensa; sin embargo, minutos después, y de manera sorpresiva, aparece Aldo Miyashiro para tomar el micrófono y sellar la unión con un apretón de manos, confirmando que ambos compartirán la conducción de un nuevo programa.

La promoción del video generó gran repercusión en redes sociales, ya que esta nueva dupla en su proyecto de streaming ha despertado gran expectativa entre los usuarios, quienes consideran que la propuesta podría reforzar la competencia en el entretenimiento digital en el país.

El video finaliza con un mensaje que confirma los rumores que venían circulando en las últimas semanas sobre la participación de Aldo Miyashiro como nuevo jale en el programa que conducirá junto al ariete ‘Blanquiazul’. Asimismo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el horario de emisión de este nuevo espacio, el cual se daría cada fin de semana con el objetivo de entretener a la audiencia digital.

“Por fin se conoció a la dupla de Paolo Guerrero que buscará entretenerte los fines de semanas, más adelante más detalles de lo que harán esta dupla. Bienvenidos a +QTV. Tus fines de semana, más que entretenidos con esta dupla”, finaliza el video con este mensaje.

¿Cuándo se emitirá el nuevo proyecto streaming de Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero?

El canal digital +QTV, dirigido por María Copello, será el encargado de emitir el nuevo programa de Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero. Aunque la expectativa crece entre los seguidores de ambas celebridades, hasta la fecha todavía no se ha revelado la fecha de estreno ni el horario exacto del espacio de streaming.

La presencia mediática de Paolo Guerrero y la amplia experiencia de Aldo Miyashiro como conductor y productor en diversos proyectos televisivos serán clave para el desarrollo de este nuevo espacio, que apunta a consolidarse como una de las apuestas más atractivas del streaming nacional.