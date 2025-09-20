HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Aldo Miyashiro y Emilram Cossío reviven a ‘Caradura’ y ‘El Nene’ de la serie 'Misterio' en emotivo reencuentro

El esperado reencuentro entre Aldo Miyashiro y Emilram Cossío en televisión hizo viajar en el tiempo a los fans de 'Misterio', quienes celebraron la vuelta de ‘Caradura’ y ‘El Nene’.

‘Caradura’ y ‘El Nene’ se juntaron en televisión. Foto: composición LR/difusión/Willax
‘Caradura’ y ‘El Nene’ se juntaron en televisión. Foto: composición LR/difusión/Willax

El programa 'Habla, chino' se llenó de nostalgia el 19 de septiembre cuando Aldo Miyashiro y Emilram Cossío sorprendieron al público al revivir a sus recordados personajes, ‘Caradura’ y ‘El Nene’, de la serie peruana 'Misterio'. La ficción, estrenada en 2005 por Latina, marcó a toda una generación y se convirtió en un referente de la televisión nacional por retratar la vida en las barras bravas y la crudeza de la violencia en el fútbol.

El reencuentro fue una mezcla de emoción y humor, ya que los actores ingresaron al set caracterizados como sus personajes, manteniendo las bromas y la química que los unió en la pantalla hace casi dos décadas. “Parecía como si el tiempo no hubiera pasado”, comentaron los seguidores de la serie 'Misterio' en redes sociales.

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Maricarmen Marín sorprende al dedicar por primera vez tierno mensaje a su pareja frente al público: 'Amor de mi vida'

lr.pe

Caradura’ y ‘El Nene’ de la serie 'Misterio' sorprenden con reencuentro en la TV

Durante la emisión del programa, Emilram Cossío obsequió a Aldo Miyashiro un cuadro con una caricatura de ambos personajes, mientras que el conductor le correspondió con una taza y otros detalles en vivo. La complicidad entre ambos quedó en evidencia cuando recordaron lo que más “odiaban” del otro y hasta bromearon con la producción detrás de cámaras.

El regreso de ‘Caradura’ y ‘El Nene’ despertó recuerdos entre los fans, quienes no tardaron en compartir mensajes emotivos: “'Misterio' y 'La Gran Sangre' fueron las dos mejores series peruanas de la historia”, “Qué bacán verlos juntos otra vez” y “aunque Caradura murió en la serie, es emocionante imaginar cómo hubiese sido verlo de viejo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

PUEDES VER: Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: 'Luego de sufrirla muchísimo'

lr.pe

Aldo Miyashiro no descarta volverse a casar

Aldo Miyashiro sorprendió al confesar que está dispuesto a casarse con su pareja, la actriz Gia Rosalino, con quien mantiene una relación de un año y siete meses. El conductor de 48 años aseguró estar “muy enamorado” de su novia y reveló que ya han conversado sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su romance.

Durante su participación en el pódcast Preguntas que arden, conducido por Christopher Gianotti, el popular ‘Chino’ afirmó: “Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema”. Con humor, comentó que lo único que le incomodaría sería la organización de la boda y la lista de invitados.

Lo más visto
Lo último
