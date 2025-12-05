HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Brenda Carvalho contó cómo una parálisis intestinal puso en riesgo su vida: ''Perdí el conocimiento''

La modelo brasileña Brenda Carvalho relató en 'Habla chino' la experiencia que vivió en 2022, cuando estuvo al borde de la muerte, y reconoció que, gracias al acompañamiento de Julinho, logró superar una de las etapas más duras de su vida.

Brenda Carvalho confesó que estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una parálisis intestinal.
Brenda Carvalho confesó que estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una parálisis intestinal. | Foto: composición LR/Habla chino/El Popular

La modelo brasileña Brenda Carvalho reveló recientemente en el programa de Aldo Miyashiro, 'Habla chino', que en 2022 estuvo a punto de perder la vida debido a una parálisis intestinal que atravesaba por aquel entonces. La confesión conmovió visiblemente a la exintegrante de Exporto Brasil, al recordar un periodo complicado que puso en riesgo no solo su salud, sino también su carrera artística.

La confesión de Brenda Carvalho

Según contó Brenda Carvalho, los hechos ocurrieron a vísperas de la Navidad de 2022, cuando sufrió una complicación causada por un quiste hemorrágico ubicado en su útero. Esta situación desencadenó una parálisis intestinal que casi le cuesta la vida.

PUEDES VER: Usuaria contrata show de Brenda Carvalho, pero denuncia que le mandaron a Julinho: "No tenía otra opción y acepté"

lr.pe

''Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal'', recordó.

Mientras narraba aquel episodio, Brenda Carvalho explicó que su abdomen llegó a verse como el de una gestante, durante su permanencia en Chincha junto a su pareja, Julinho. Además, la conductora infantil mencionó que, al ir en la parte posterior de un automóvil, percibió cómo el flujo sanguíneo comenzaba a afectar sus órganos internos, hasta el punto de desvanecerse.

PUEDES VER: Brenda Carvalho y Julinho: ¿cuántos años de diferencia se llevan los participantes de 'El Gran Chef'?

lr.pe

“Cuando me quité el vestuario, tenía el vientre como si tuviera cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al recostarme en el asiento trasero, sentí cómo el torrente me oprimía por dentro. Me desmayé”, relató.

En ese mismo testimonio, agregó que pasó la Navidad de 2002 hospitalizada, luego de haber sido intervenida en tres ocasiones: “Me llevaron un sacerdote, estuve al borde de la muerte”, expresó.

El apoyo de Julinho en ese momento difícil

Tras la intervención quirúrgica, su pareja, Julinho, la acompañó durante esa complicada etapa. Además, reveló que pasó siete días sin poder consumir alimentos, ya que su organismo solo recibía suero. Fue así como despertó el 24 de diciembre de 2022, rodeada por sus familiares y el personal médico que la asistió en el lento proceso de recuperación.

“Solo abrí los ojos y lo recuerdo bien porque me tomaron una foto por Navidad. Mi mamá fingió estar tranquila y sonrió al decir: ‘¡Ya despertaste!’, mientras yo me preguntaba: ‘¿Dónde estoy?’ Luego volví a quedarme dormida. Me percaté de la gravedad de todo cuando trajeron a un cura. Eso significaba que era una despedida. La verdad, no comprendía la magnitud del problema. Estaba demasiado débil. Por suerte, con el paso de los días, logré recuperarme y pude recibir el Año Nuevo en casa”, relató.

Esta complicación médica la obligó a pausar sus presentaciones infantiles; no obstante, al comprender que debía tomarse el tiempo necesario para sanar, su fortaleza emocional fue clave para volver a los escenarios con más energía y demostrar su compromiso de seguir alegrando a los niños.

