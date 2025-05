Una escena de emoción y nostalgia hizo que Emilram Cossío no pudiera contener las lágrimas. El actor revivió uno de los momentos más conmovedores de 'Misterio', serie que marcó un antes y un después en su carrera y en la televisión peruana.

La reacción fue compartida en redes sociales como parte del contenido por el Día de la Madre, a partir de una escena en la que su personaje, 'El Nene', conversa con 'Caradura' (interpretado por Aldo Miyashiro) sobre el hambre, los sueños y la figura materna. Lo que comienza como una broma sobre dormir para olvidar el hambre, se transforma en una confesión dolorosa y real: la de una madre que fingía no tener hambre para que su hijo pudiera comer.

Emilram Cossío llora al reaccionar a 'Misterio'

En el video de reacción por el Día de la Madre, Emilram Cossío se quiebra al recordar no solo el guion, sino las anécdotas personales que afloran con cada línea. Mientras observa a los personajes llorar en pantalla, él también se emociona profundamente.

"Ya, suficiente. No puedo ver más. Se me caen las lágrimas. Se me caen las lágrimas de nostalgia. De ver una escena de tantos años. No pensé que me iba a poner así", dice mientras llora. Luego reflexiona sobre la época en que grabaron 'Misterio', el vínculo con sus compañeros y cómo ese proyecto cambió su vida. "Gracias a 'Misterio' pudimos llegar a la televisión y ser un poquito más conocidos (…) Amigos que la pasamos muy, pero muy bien grabando. Por eso, de repente, las lágrimas", expresó conmovido.

¿De qué trató 'Misterio' y por qué se convirtió en una serie clásica?

La serie peruana 'Misterio', emitida por Frecuencia Latina en 2005, está inspirada en la obra teatral 'Un misterio, una pasión', escrita y dirigida por Aldo Miyashiro. La trama sigue a Percy, un joven de clase media y ferviente hincha de Universitario de Deportes, cuya vida da un giro radical tras involucrarse en la formación de la 'Barra Norte', una barra brava del club. A medida que se adentra en este mundo, Percy enfrenta conflictos familiares, adicciones y violencia, lo que finalmente lo lleva a un trágico desenlace. La serie también explora las historias de otros miembros de la barra, mostrando cómo sus vidas se ven afectadas por el entorno en el que se desenvuelven.

'Misterio' se destacó por retratar de manera realista la vida en Lima, utilizando locaciones como Magdalena, la Plaza San Martín y el jirón Quilca. La serie alcanzó altos niveles de audiencia y es considerada una de las producciones más emblemáticas de la televisión peruana. Su impacto perdura, y en 2020 fue emitida nuevamente por Latina y disponible en plataformas de streaming, permitiendo que nuevas generaciones conozcan esta historia que combina pasión futbolística, drama y crítica social.