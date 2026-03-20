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Gran final de 'Yo soy' 2026 EN VIVO: fecha, horario y canal de tv dónde ver el concierto final del programa de imitación de Latina Televisión

La gran final de 'Yo soy' 2026 será transmitida en vivo por televisión y a través de la web. Tras semanas de competencia, el público decidirá con su voto en tiempo real quién se consagrará campeón.

El público solo podrá votar por su favorito en la final de 'Yo soy' 2026 durante la transmisión en vivo.
El público solo podrá votar por su favorito en la final de 'Yo soy' 2026 durante la transmisión en vivo. | Foto: Latina

La cuenta regresiva termina pronto: ‘Yo soy’ 2026 se prepara para su concierto final, una gala que será transmitida en vivo en todo el Perú y que promete ser histórica. Tras intensas semanas de competencia, los imitadores más destacados llegan al escenario para disputar el título en una noche que combina espectáculo, emoción y expectativa nacional.

El desenlace será acompañado por las intervenciones de Ricardo Morán, Carlos ‘Cachín’ Alcántara y Jely Reátegui, quienes han seguido de cerca cada presentación durante la temporada. Sin embargo, en esta última jornada, la decisión quedará exclusivamente en manos del público, que definirá con sus votos quién se consagrará como el nuevo campeón del programa de Latina y se llevará a casa el premio de S/20.000.

PUEDES VER: ¿Cómo votar en 'Yo soy' gran final 2026 por la App de Latina?: paso a paso para elegir al ganador del programa de imitación de Ricardo Morán

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¿Cuándo y a qué hora es la final de ‘Yo soy’ 2026?

La gran final de 'Yo soy' 2026 se celebrará este sábado 21 de marzo, en horario estelar. La transmisión de Latina Televisión comenzará a las 9.00 p. m. y se espera que se extienda hasta la medianoche con el cierre del concierto, cuando se anuncie al ganador.

El evento se perfila como uno de los más esperados por los seguidores, quienes consideran que esta temporada ha sido una de las más intensas y competitivas. La expectativa no solo se centra en la calidad de los imitadores, sino también en la incertidumbre de un desenlace que promete mantener la tensión hasta el último voto.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con el imitador de Américo en Yo soy? La razón real de su expulsión en la semana final

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¿Dónde ver la final de ‘Yo soy’ en TV y online?

Los seguidores tendrán varias opciones para no perderse el concierto final de ‘Yo soy’. La gala podrá seguirse en vivo a través de la señal abierta de Latina TV, además de la plataforma digital oficial y el canal de YouTube del programa, donde se transmitirá el react en vivo y, posteriormente, se subirá el show completo.

La producción ha reiterado que la votación se realizará exclusivamente mediante la app de Latina, disponible de forma gratuita en dispositivos móviles. Solo durante la emisión en tiempo real será posible elegir a tu favorito, lo que asegura la participación directa de la audiencia para definir al ganador.

Final de 'Yo soy' 2026 será transmitida en vivo en TV y la web

Final de 'Yo soy' 2026 será transmitida en vivo en TV y la web. Foto: Latina

¿Quiénes llegan a la gran final de 'Yo soy' 2026?

Cinco imitadores se mantienen en competencia al viernes 20 de marzo, un día antes de la final de 'Yo soy' 2026: Frank Sinatra, Marciano Cantero, Julio Iglesias, Liam Gallagher y Gustavo Cerati.

En esta semana decisiva, únicamente el voto del público definirá al ganador, sin intervención del jurado. La temporada busca repetir el impacto de ediciones anteriores, como cuando Gabriela Villanueva y Jesús Zavaleta se consagraron con sus imitaciones de Michael Jackson y Pedro Infante, respectivamente. Ahora, todo apunta a otro desenlace vibrante que quedará en la memoria de los seguidores.

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